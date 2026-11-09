Wichtiger Sieg in Mailand: Inter beendet die Siegesserie von Fàbregas' Team

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Wichtiger Sieg in Mailand: Inter beendet die Siegesserie von Fàbregas' Team

In einem der Spitzenspiele des 11. Spieltags der italienischen Serie A empfing der Mailänder Inter im Stadio Giuseppe Meazza das Überraschungsteam der Saison, Como.

In einer intensiven und temporeichen Begegnung erzielten die Schützlinge von Cristian Chivu bereits in den ersten zwanzig Minuten zwei Tore und sicherten sich einen souveränen 2:0-Erfolg. Dieses Ergebnis beendete offiziell die beeindruckende Siegesserie von Cesc Fàbregas' Mannschaft, die zuvor sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen hatte.

7 Minuten Druck und frühe Tore im Giuseppe Meazza

Inter übernahm von Beginn an die Initiative und nutzte defensive Fehler eiskalt aus:

  • 12. Minute: Führung durch Esposito: Nach anhaltendem Druck der Gastgeber ließ Francesco Pio Esposito die gegnerischen Verteidiger hinter sich und beförderte den Ball ins Netz – 1:0;

  • 19. Minute: Präziser Abschluss von Thuram: Nur sieben Minuten später verwertete der französische Stürmer Marcus Thuram eine Situation im Strafraum und baute die Führung der Mailänder auf zwei Tore aus – 2:0;

  • Fàbregas' Wechsel zeigten keine Wirkung: In der zweiten Halbzeit versuchte Cesc Fàbregas durch mehrere Wechsel (Ricci, Kacper, Liberali und Gabrielloni kamen ins Spiel), die Offensive zu beleben, doch die disziplinierte Abwehr von Inter blieb standhaft.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Serie A, 11. Spieltag

    Inter – Como 2:0

    8. November, Stadio Giuseppe Meazza

    Tore: Esposito (12.), Thuram (19.).

    Gelbe Karte: Esposito (72., Inter).

  • Inter: Martínez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Çalhanoğlu (Sučić, 81.), Zieliński (Mkhitaryan, 73.), Dimarco (Diouf, 88.), Esposito (Bonny, 73.), Thuram (Pavard, 88.).

  • Como: Sánchez, Couto (Liberali, 74.), Ramón, Kempf, Valli (Gabriel, 74.), Perrone (Ricci, 46.), Milia, Da Cunha (Kacper, 74.), Paz, Baturina (Smolčić, 46.), Douvikas.

Tabellensituation: Druck im Titelrennen steigt

Dieser Sieg verschafft Inter eine hervorragende Ausgangslage im Kampf um den Scudetto:

Platz

Team

Spiele

Punkte

Status / Dynamik

1

Lazio

11

29

Tabellenführer, aber Verfolger dicht dran

2

Inter

11

28

Rückstand auf nur 1 Punkt verkürzt

3

Napoli

11

25

In den Top 3

4

Milan

11

24

Nach Sieg in Genua in den Top 4

5

Como

11

23

Siegesserie von 6 Spielen gestoppt, auf Platz 5 abgerutscht

InterComoSerie ACesc FàbregasFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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