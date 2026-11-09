Juventus holt zweimal Rückstand auf und spielt remis gegen Fiorentina

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Juventus holt zweimal Rückstand auf und spielt remis gegen Fiorentina

Im zentralen Spiel, das den 11. Spieltag der italienischen Serie A abschloss, war der Turiner Juventus zu Gast bei einem ihrer langjährigen Rivalen, Fiorentina . Das intensive und kompromisslose Duell im Stadio Artemio Franchi endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Die Schützlinge von Luciano Spalletti zeigten trotz zweimaligen Rückstands Moral, glichen jeweils aus und nehmen einen Punkt aus Florenz mit.

Frühe Tore, Wechsel und ein wichtiger Treffer von Bremer

Die Begegnung verlief von den ersten Minuten an in hohem Tempo und war reich an harten Zweikämpfen:

  • 4. Minute, früher Treffer: Die Gastgeber starteten aktiv und gingen durch ein Tor von Pellegrino früh in Führung — 1:0;

  • 32. Minute, Antwort durch Woltemade: Nach einer halben Stunde Spielzeit nutzte Juventus-Stürmer Nick Woltemade seine Chance und stellte den Ausgleich her — 1:1;

  • 54. Minute, neuer Treffer durch Njié: Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Florentiner den Druck erneut, und Njié überwand den gegnerischen Torhüter zum 2:1;

  • 66. Minute, wichtiges Tor durch den Verteidiger: Nach einer Reihe von Auswechslungen durch Spalletti nutzten die Turiner eine Standardsituation: Innenverteidiger Bremer erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer zum Endstand von 2:2.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Serie A. 11. Spieltag

    Fiorentina — Juventus 2:2

    8. November, Stadio Artemio Franchi

    Tore: Pellegrino (4.), Njié (54.) — Woltemade (32.), Bremer (66.).

    Gelbe Karten: Cabal (13.), Bremer (22.), Oulai (50.), Kolo Muani (73.).

  • Fiorentina: David De Gea, Jiménez, Drăgușin, Vieri, Mário, N'Dur, Oulai (Fagioli, 65.), Mastantuono, Poté (Brescianini, 65.), Njié (Gnonto, 86.), Pellegrino (Beto, 86.).

  • Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí (Gatti, 89.), Cabal (Çelik, 57.), McKennie (Ekhator, 78.), Koopmeiners, Luiz, Boga (Alaybegovic, 57.), Kolo Muani, Woltemade (Zhegrova, 57.).

Situation in der Tabelle

Nach Abschluss des 11. Spieltags sieht die Tabellensituation für beide Teams wie folgt aus:

  • Juventus — 18 Punkte: Die Turiner kommen durch dieses Remis auf 18 Punkte und bleiben auf dem 7. Platz, wobei sie den Anschluss an die Top 4 etwas verloren haben;

  • Fiorentina — 9 Punkte: Obwohl die Gastgeber den Heimsieg aus der Hand gaben, konnten sie ihr Punktekonto auf 9 erhöhen und belegen den 15. Tabellenplatz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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