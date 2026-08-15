Warum Markus Thuram das Spiel gegen Real Betis verpasste

Inter-Stürmer Marcus Thuram setzt seine körperliche Rehabilitation fort und muss deshalb auf Vorbereitungsspiele verzichten. Der französische Fußballer wurde nicht in den Kader für das jüngste Testspiel aufgenommen und saß nicht einmal auf der Ersatzbank. Dies wirft bei Fans und Experten berechtigte Fragen zum Gesundheitszustand des Spielers auf. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com und FcInter 1908 waren die Sommerpause und die Turnierphase für den erfahrenen Stürmer äußerst belastend. Der Nationalspieler liegt derzeit aufgrund der körperlichen Belastungen und der Folgen früherer Verletzungen noch hinter seiner optimalen Form zurück. Das Trainerteam entschied, ihn vorsichtshalber nach einem individuellen Trainingsprogramm arbeiten zu lassen.

Körperliche Probleme und Verletzungshistorie

Der 1997 geborene französische Angreifer hatte in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison mit Problemen an den Wadenmuskeln zu kämpfen. Obwohl er am Saisonende zum Gewinn der Serie A und der Coppa Italia beitrug, machte sich diese Verletzung auch danach noch bemerkbar. Auch bei der von Didier Deschamps trainierten französischen Nationalmannschaft wurde er bei der Weltmeisterschaft sehr vorsichtig eingesetzt und kam in der Gruppenphase nur eine Minute zum Einsatz.

Nach seiner Rückkehr zum Verein Mitte August begann Thuram im Trainingszentrum Appiano Gentile mit der Rehabilitation. Zwei große Turniere in Folge und die langwierige Genesung wirkten sich jedoch zwangsläufig auf seine gesamte Vorbereitung aus. Nun muss der Spieler seine frühere explosive Geschwindigkeit und Beweglichkeit vollständig zurückgewinnen.

Die Entscheidung des Trainerteams und die weiteren Pläne

Die Vereinsführung und das Trainerteam von Inter beschlossen, kein Risiko einzugehen, das die Gesundheit des Spielers gefährden könnte. Daher reiste Thuram nicht zum Testspiel gegen Real Betis nach Bari. Da die Trainingsmöglichkeiten während der Reise eingeschränkt gewesen wären und ihm Spielpraxis hätte fehlen können, wurde entschieden, dass er besser in Mailand bleibt.

Nach Angaben des Vereins ist der Zustand des Spielers nicht ernst. Er muss lediglich die Bedingungen am Trainingszentrum nutzen und mit voller Belastung arbeiten. Ein Training in Appiano Gentile wurde einem Zeitverlust durch Reisen und Flüge vorgezogen. Dadurch kann Thuram schneller wieder das Niveau für die Startelf erreichen.

Der ehemalige Stürmer von Borussia Mönchengladbach arbeitet mit vollem Einsatz daran, vor Beginn der neuen Saison seine Bestform zurückzugewinnen. Für Inter ist die gesunde und körperlich starke Rückkehr eines so wichtigen Offensivspielers vor dem Meisterschaftsstart von entscheidender Bedeutung. Die Vereinsspezialisten überwachen seine Rehabilitation engmaschig.