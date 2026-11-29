Im Rahmen des 13. Spieltags der italienischen Serie A empfing Mailands Inter den Verein aus Genua. Die Schützlinge von Cristian Chivu erzielten vier unbeantwortete Tore gegen die Gäste und sicherten sich einen 4:0 deutlichen Sieg.

Ein Doppelpack von Marcus Thuram und die Dominanz in der ersten Halbzeit

Die Mailänder entschieden das Spiel praktisch schon in der ersten Halbzeit. In der 29. Minute eröffnete Mannschaftskapitän Lautaro Martínez den Torreigen, während in der 40. Minute Marcus Thuram auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+3) Petar Sučić trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und sorgte für den 3:0-Pausenstand.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die 'Nerazzurri' nicht nach und setzten in der 54. Minute durch Marcus Thuramden Schlusspunkt zum 4:0.

Nach diesem Sieg erhöhte Inter sein Punktekonto auf 32 und kletterte auf den 2. Platz in der Tabelle. Der Verein aus Genua blieb mit 16 Punkten auf dem 11. Platz.

Spielbericht und wichtige Statistiken

Statistiken Offizielle Daten Wettbewerb und Spieltag Italienische Serie A, 13. Spieltag Spiel und Ergebnis Inter — Genua 4:0 Tore Lautaro Martínez (29'), Marcus Thuram (40', 54'), Petar Sučić (45+3') Tabellensituation Inter — 32 Punkte (2. Platz); Genua — 16 Punkte (11. Platz) Inter-Aufstellung Provedel, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Sučić, Carlos Augusto (Stones, 59), Jones, Dimarco (Luis Enrique, 83), Thuram (Lavelli, 83), Lautaro Martínez (Esposito, 59) Genua-Aufstellung Bailly, Marcandalli, Otoa, Vásquez, Kingsley, Viaf, Traoré (Frendrup, 56), Mitaj, Ellerston, Mikael, Osmajić (Venturino, 66), Messias (Vitinha, 57)

Glauben Sie, dass Inter nach dem Sprung auf den 2. Platz unter Cristian Chivu zum Favoriten auf den Scudetto in dieser Saison werden kann?

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