Tor-Spektakel in der Serie A: Fiorentina gewinnt auswärts 4:2 gegen Sassuolo
In einem der Top-Spiele des 10. Spieltags der italienischen Serie A erlebten die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel. Der AC Florenz setzte sich in einem intensiven und hart umkämpften Auswärtsspiel gegen Sassuolo mit 4:2 durch.
Das junge argentinische Talent Franco Mastantuono trug sich erneut in die Torschützenliste ein und leistete einen entscheidenden Beitrag zum Sieg der Florentiner.
Spielverlauf: Lorente-Doppelpack und die starke Antwort der Gäste
Die Partie entwickelte sich von der ersten Minute an zu einem offenen Schlagabtausch mit unerwarteten Wendungen:
Lorente eröffnet den Torreigen (25. Minute): Der aktive Lorente brachte Sassuolo in der 25. Minute nach einem Treffer gegen David de Gea mit 1:0 in Führung.
Der Ausgleich vor der Pause (45. Minute): Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhten die Gäste den Druck und Pellegrino erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich.
Blitzstart in der zweiten Hälfte (50. Minute): Fiorentina kam druckvoll aus der Kabine und ging durch einen präzisen Treffer von Njié mit 1:2 in Führung.
Lorentes Doppelpack (65. Minute): In der 65. Minute war es erneut Lorente, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte und damit seinen Doppelpack perfekt machte.
Mastantuono und Valdepeñas setzen den Schlusspunkt: In der Schlussphase übernahmen die Gäste das Kommando. In der 79. Minute erzielte Franco Mastantuono das wichtige 2:3, ehe der eingewechselte Valdepeñas in der 90. Minute den 2:4-Endstand besiegelte.
Situation in der Tabelle
Nach diesem Sieg erhöhte das Team aus Florenz sein Punktekonto auf 8 Zähler und kletterte auf den 15. Tabellenplatz. Sassuolo bleibt ebenfalls bei 8 Punkten, rutscht jedoch aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang 16 ab.
Offizieller Spielbericht
Italienische Serie A, 10. Spieltag
Sassuolo – Fiorentina 2:4
Tore: Lorente 25., 65. – Pellegrino 45., Njié 50., Mastantuono 79., Valdepeñas 90.
Aufstellung Fiorentina:
David de Gea, Jiménez, João Mário, Drăgușin, Vieri, Fagioli (Gnonto, 63.), Brescianini, Ndour, Njié (Oulae, 63.), Pellegrino (Pedro Gonçalves, 77.), Franco Mastantuono (Valdepeñas, 89.).
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