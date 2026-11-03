Tor-Spektakel in der Serie A: Fiorentina gewinnt auswärts 4:2 gegen Sassuolo

·58·Sport
Tor-Spektakel in der Serie A: Fiorentina gewinnt auswärts 4:2 gegen Sassuolo

In einem der Top-Spiele des 10. Spieltags der italienischen Serie A erlebten die Fans ein wahres Offensiv-Spektakel. Der AC Florenz setzte sich in einem intensiven und hart umkämpften Auswärtsspiel gegen Sassuolo mit 4:2 durch.

Das junge argentinische Talent Franco Mastantuono trug sich erneut in die Torschützenliste ein und leistete einen entscheidenden Beitrag zum Sieg der Florentiner.

Spielverlauf: Lorente-Doppelpack und die starke Antwort der Gäste

Die Partie entwickelte sich von der ersten Minute an zu einem offenen Schlagabtausch mit unerwarteten Wendungen:

  • Lorente eröffnet den Torreigen (25. Minute): Der aktive Lorente brachte Sassuolo in der 25. Minute nach einem Treffer gegen David de Gea mit 1:0 in Führung.

  • Der Ausgleich vor der Pause (45. Minute): Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhten die Gäste den Druck und Pellegrino erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich.

  • Blitzstart in der zweiten Hälfte (50. Minute): Fiorentina kam druckvoll aus der Kabine und ging durch einen präzisen Treffer von Njié mit 1:2 in Führung.

  • Lorentes Doppelpack (65. Minute): In der 65. Minute war es erneut Lorente, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte und damit seinen Doppelpack perfekt machte.

  • Mastantuono und Valdepeñas setzen den Schlusspunkt: In der Schlussphase übernahmen die Gäste das Kommando. In der 79. Minute erzielte Franco Mastantuono das wichtige 2:3, ehe der eingewechselte Valdepeñas in der 90. Minute den 2:4-Endstand besiegelte.

Situation in der Tabelle

Nach diesem Sieg erhöhte das Team aus Florenz sein Punktekonto auf 8 Zähler und kletterte auf den 15. Tabellenplatz. Sassuolo bleibt ebenfalls bei 8 Punkten, rutscht jedoch aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang 16 ab.

Offizieller Spielbericht

  • Italienische Serie A, 10. Spieltag

  • Sassuolo – Fiorentina 2:4

  • Tore: Lorente 25., 65. – Pellegrino 45., Njié 50., Mastantuono 79., Valdepeñas 90.

Aufstellung Fiorentina:

David de Gea, Jiménez, João Mário, Drăgușin, Vieri, Fagioli (Gnonto, 63.), Brescianini, Ndour, Njié (Oulae, 63.), Pellegrino (Pedro Gonçalves, 77.), Franco Mastantuono (Valdepeñas, 89.).

Serie AFiorentinaSassuoloFranco MastantuonoFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lazio demontiert Sassuolo auswärts und übernimmt die TabellenführungLazio demontiert Sassuolo auswärts und übernimmt die Tabellenführung28 Oktober 07:03Real-Mittelfeldspieler Mastantuono äußert sich emotional zu Messis Abschied aus der NationalmannschaftReal-Mittelfeldspieler Mastantuono äußert sich emotional zu Messis Abschied aus der Nationalmannschaft7 Oktober 15:48Franco Mastantuono kehrt in den Kader Argentiniens zurück und erinnert sich an schmerzhafte WM-MomenteFranco Mastantuono kehrt in den Kader Argentiniens zurück und erinnert sich an schmerzhafte WM-Momente1 Oktober 11:11Inter siegt dank Toren in der 91. und 97. Minute nach Rückstand gegen FiorentinaInter siegt dank Toren in der 91. und 97. Minute nach Rückstand gegen Fiorentina25 Oktober 19:31Frosinone – Sassuolo: Aufstellungen und LivetickerFrosinone – Sassuolo: Aufstellungen und Liveticker16 Oktober 22:51Fiorentina – Como: Aufstellungen und LivetickerFiorentina – Como: Aufstellungen und Liveticker18 Oktober 17:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer