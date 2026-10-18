Fiorentina – Como: Aufstellungen und Liveticker

·43·Sport
Fiorentina – Como: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Fiorentina und Como beginnt am 18. Oktober um 18:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Fiorentina Startelf: 43. de Gea D., 3. Drăgușin R., 44. Fagioli N., 20. Jiménez A., 30. Mastantuono F., 27. Ndour C., 25. Njie A., 32. Pellegrino M., 5. Pongračić M., 28. Pote, 33. Veri.

Fiorentina Ersatzbank: 74. Ademi A., 23. Beto, 4. Brescianini M., 53. Christensen O., 2. Dodô, 29. Gnonto W., 42. Inao Urhoghide K., 17. João Mário, 19. Lazzarini L., 72. Matteo B., 73. Pirro A., 21. Valdepeñas V.

Fiorentina Cheftrainer: Vanoli P.

Como Startelf: 1. Audero E., 8. Cáceres M., 99. Chalobah T., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Engelhardt L., 10. Paz N., 3. Varela A.

Como Ersatzbank: 42. Addai G., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayky, 53. Kambwala W., 15. Lardo A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Ricci S., 17. Rodriguez J., 97. Sanchez R., 28. Smolčić I., 22. Vigorito M.

Como Cheftrainer: Fàbregas C.

Live-Ticker LIVE
24
Mattia Liberali (Como) versuchte, einen Gegenspieler zu umdribbeln, aber der Ball wurde geklärt.
23
Ivan Smolčić (Como) schlug eine gefährliche Flanke von der Grundlinie, aber das brachte keine Gefahr. Der Ball ging ins Aus, und der Fiorentina-Torhüter führt den Abstoß aus.
22
Anastasios Douvikas (Como) versuchte seinen Gegenspieler zu umdribbeln, aber der Verteidiger holte sich den Ball stark zurück.
21
Fiorentina erhält einen Eckstoß. Der Schiedsrichter und einer seiner Assistenten zeigen auf die Eckfahne.
21
Franco Mastantuono (Fiorentina) versuchte, einen Mitspieler außerhalb des Strafraums anzuspielen, aber die gegnerischen Verteidiger reagierten schnell und klärten die Gefahr. Fiorentina bekommt einen Eckball.
21
Como konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr aufmerksam agierte und die Gefahr klärte.
20
Nico Paz (Como) zieht von außerhalb des Strafraums ab, aber sein Versuch wird geblockt. Como bekommt einen Eckball.
20
Franco Mastantuono (Fiorentina) versucht nach vorne zu drängen, aber ein Gegenspieler klärt den Ball.
18
Pongracic (Fiorentina) dringt in den Strafraum ein, nimmt das Zuspiel an und zieht flach aufs Torzentrum ab, aber Jean Butez ist wachsam und pariert.
17
Alex Valle (Como) geht robust in den Zweikampf, und Marco Di Bello pfeift das Foul.
16
Anastasios Douvikas (Como) entkommt seinem Bewacher und köpft den Ball nach einer Flanke Richtung linkes Eck, doch der Torhüter pariert glänzend und verhindert das Tor.
15
Eine gute Klärung des Verteidigers bedeutet, dass die Ecke für Como nichts einbringt.
15
Das war ein wunderbarer Moment im Fußball. Lucas Da Cunha (Como) nahm einen brillianten Pass an der Strafraumgrenze an und zog wuchtig flach ins linke untere Eck ab. David de Gea roch den Braten und parierte glänzend, um das Tor zu verhindern! Como bekommt eine Ecke.
14🔁
Trevoh Chalobah (Como) verletzte sich und wird durch Jacobo Ramón ersetzt.
12
Trevoh Chalobah (Como) will weitermachen, aber sein Körper lässt es nicht zu!
11
Pongracic (Fiorentina) führt den Eckstoß aus.
10
Nicolò Fagioli (Fiorentina) nimmt einen tollen Pass im Strafraum an und schießt sofort aufs Tor, aber ein Verteidiger blockt im letzten Moment und verhindert ein Tor. Der Ball geht ins Aus. Fiorentina führt einen Eckstoß aus.
10
Was für eine Parade! Alieu Njie (Fiorentina) schießt aus dem Strafraum, aber großartig pariert.
7
Radu Drăgușin (Fiorentina) bringt seinen Gegenspieler zu Fall und Marco Di Bello unterbricht das Spiel.
6
Mateo Pellegrino (Fiorentina) stürmte nach vorne aufs Tor, aber der Verteidiger war rechtzeitig zurück und nahm ihm den Ball ab. Der Ball ging ins Aus, Abstoß für Como.
5
Mateo Pellegrino (Fiorentina) startete zu früh und der Linienrichter hebt die Fahne, um Abseits anzuzeigen.
4
Marin Pongračić (Fiorentina) versuchte im Grätschen den Ball zu erobern, traf aber das Bein seines Gegners. Der Schiedsrichter pfiff Foul.
4
Mattia Liberali (Como) startete einen Alleingang, aber ein Verteidiger stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Situation. Der Ball ging ins Aus. Como führt den Einwurf aus.
3
Marin Pongracic (Fiorentina) hat den Ball im Strafraum offenbar mit der Hand berührt, aber der Schiedsrichter ließ weiterlaufen und gab keinen Elfmeter!
1
Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an und es geht los.
18:02
Como stößt das Spiel an.
18:00
Der Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Marco Di Bello.
18:00
Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.
18:00
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker. Sie können alle spannenden Momente des Spiels in Schriftform verfolgen, sodass Sie nichts verpassen. Machen Sie es sich bequem und viel Vergnügen.
FiorentinaComoSerie AFußballItalien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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