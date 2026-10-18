Fiorentina – Como: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der italienischen Serie A zwischen Fiorentina und Como beginnt am 18. Oktober um 18:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Fiorentina Startelf: 43. de Gea D., 3. Drăgușin R., 44. Fagioli N., 20. Jiménez A., 30. Mastantuono F., 27. Ndour C., 25. Njie A., 32. Pellegrino M., 5. Pongračić M., 28. Pote, 33. Veri.
Fiorentina Ersatzbank: 74. Ademi A., 23. Beto, 4. Brescianini M., 53. Christensen O., 2. Dodô, 29. Gnonto W., 42. Inao Urhoghide K., 17. João Mário, 19. Lazzarini L., 72. Matteo B., 73. Pirro A., 21. Valdepeñas V.
Fiorentina Cheftrainer: Vanoli P.
Como Startelf: 1. Audero E., 8. Cáceres M., 99. Chalobah T., 27. Couto Y., 7. Da Cunha L., 9. Douvikas A., 2. Kempf M. O., 30. Liberali M., 6. Engelhardt L., 10. Paz N., 3. Varela A.
Como Ersatzbank: 42. Addai G., 20. Baturina M., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 16. Kayky, 53. Kambwala W., 15. Lardo A., 5. Perrone M., 4. Ramon J., 21. Ricci S., 17. Rodriguez J., 97. Sanchez R., 28. Smolčić I., 22. Vigorito M.
Como Cheftrainer: Fàbregas C.
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