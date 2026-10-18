Sensation in Florenz: Como besiegt Fiorentina auswärts mit 3:1

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Sensation in Florenz: Como besiegt Fiorentina auswärts mit 3:1

Im Rahmen des 7. Spieltags der italienischen Serie A kam es im Stadio Artemio Franchi in Florenz zu einem Duell, bei dem sich einer der aufstrebenden Vereine der Liga als Como auswärts gegen den renommierten Klub Fiorentina mit einem souveränen 3:1-Sieg durchsetzte.

Die Gäste, die das von David de Gea gehütete Tor mit präzisen Schüssen unter Druck setzten, ließen dem Gegner kaum eine Chance und sicherten sich drei wertvolle Punkte.

Zwei schnelle Treffer in der ersten Halbzeit und Pongračićs Antwort

Die Begegnung begann mit sehr aktiven und intensiven Angriffen der Gäste:

  • Liberali eröffnet den Torreigen: In der 32. Minute zahlte sich ein gut organisierter Angriff von Como aus – Mattia Liberali überwand den Florentiner Torhüter de Gea mit einem präzisen Schuss (0:1);

  • Schnelles zweites Tor durch Nicolás Paz: Nur vier Minuten später, in der 36. Minute, erzielte der talentierte Mittelfeldspieler Nicolás Paz das zweite Tor für sein Team und baute die Führung aus (0:2);

  • Spannung kurz vor der Pause: Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, verkürzte der Verteidiger der Gastgeber, Marin Pongračić, und gab den „Viola“ neue Hoffnung – 1:2.

Duvikas setzt den Schlusspunkt zum 1:3

Obwohl die Gastgeber zu Beginn der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich drängten, setzte Como mit einem Konter den Schlusspunkt unter das Spiel:

  • Das dritte Tor in der 57. Minute: Anastasios Duvikas nutzte eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und beförderte den Ball ins Netz – 1:3;

  • Stabile Defensive: In den verbleibenden Minuten wehrten die Abwehr der Gäste und Torhüter Butez alle Angriffe des Gegners fehlerfrei ab und hielten den Sieg fest.

Spielbericht

Serie A. 7. Spieltag

Fiorentina — Como 1:3

Tore: Pongračić (45) — Liberali (32), Paz (36), Duvikas (57).

  • Fiorentina: De Gea, Jiménez (Dodô, 69), Vieri (Valdepeñas, 64), Drăgușin, Pongračić, Pedro Gonçalves (Gnonto, 63), Mastantuono (Brescianini, 69), Ndour (Beto, 79), Fagioli, Ndiaye, Pellegrino.

  • Como: Butez, Chalobah (Ramon, 14), Valli (Kaio, 46), Smolčić, Kempf, Paz (Perrone, 61), Da Cunha (Ricci, 83), Liberali (Kumbulla, 83), Millico, Cáceres, Duvikas.

Tabelle: Como nähert sich der Spitzengruppe

Dieser wichtige Auswärtssieg hatte erhebliche Auswirkungen auf die Tabellensituation:

  • Como in den oberen Rängen: Nach diesem Sieg erhöhte Como sein Punktekonto auf 14 Zähler und kletterte in der Tabelle nach oben, um aktiv in den Kampf um die Europapokalplätze einzugreifen;

  • Fiorentina in der Krise: Die Florentiner, die einen sehr unglücklichen Saisonstart hingelegt haben, bleiben mit nur 4 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz stecken.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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