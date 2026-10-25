Bayern schlägt Freiburg auswärts und zieht an Dortmund vorbei

BundesligaIm Spitzenspiel des 7. Spieltags war die Mannschaft von Vincent Kompany, der FC Bayern, beim formstarken SC Freiburg zu Gast. In einer intensiven Partie sicherten sich die Münchner einen souveränen 1:3 Sieg.

Bemerkenswert ist, dass alle vier Tore des Spiels von Bayern-Spielern erzielt wurden: Die Gäste trafen dreimal ins gegnerische Netz und einmal ins eigene Tor.

Stabile Dominanz und der Schlusspunkt in der 90.+5 Minute

Die Münchner stellten die Weichen bereits in der ersten Halbzeit auf Sieg:

16. Minute: Führung durch Upamecano: Nach einer Standardsituation war Innenverteidiger Dayot Upamecano im gegnerischen Strafraum zur Stelle und brachte den FC Bayern in Führung (0:1);

42. Minute: Gnabrys Treffer: Kurz vor der Pause baute Serge Gnabry die Führung auf 0:2 aus;

82. Minute: Ein kurioses Eigentor: Während einer Druckphase des SC Freiburgfälschte Bayern-Mittelfeldspieler Bischof den Ball unglücklich ins eigene Netz ab und verkürzte den Rückstand (1:2);

90.+5 Minute: Der Schlusspunkt durch Olise: In der Nachspielzeit vollendete Michael Olise einen schnellen Konter eiskalt zum 1:3-Endstand.

Tabelle: 17 Punkte und die Tabellenführung in der Bundesliga

Dieser wichtige Sieg hat die Situation an der Tabellenspitze geklärt:

Der FC Bayern auf Platz eins: Mit den 3 Punkten erhöhten die Münchner ihr Konto auf 17 Zähler und zogen aufgrund der besseren Tordifferenz an ihrem Rivalen Borussia Dortmund (17 Punkte) vorbei auf den 1. Tabellenplatz; aufgestiegen.

Freiburg bleibt in den Top 3: Trotz der Niederlage halten die Gastgeber mit 13 Punkten weiterhin den 3. Tabellenplatz.

Spielstatistik:

Bundesliga, 7. Spieltag

SC Freiburg — FC Bayern 1:3

25. Oktober, Europa-Park Stadion