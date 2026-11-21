Der Top-Stürmer des FC Bayern, Harry Kane, hat sich schwer verletzt. Die Genesung des Engländers wird voraussichtlich etwa drei Monate in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund wird er den Münchnern für den Rest des Jahres 2026 nicht zur Verfügung stehen. Für die Fans des FC Bayern endete das Spiel des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:1) mit einer Hiobsbotschaft. Der wichtigste Torjäger des Teams, Harry Kane, verletzte sich in der ersten Halbzeit und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Zunächst gab es große Sorgen um den Zustand des Spielers. Nun sind die genauen Details der Verletzung bekannt. Die Rückkehr des englischen Stürmers könnte sich bis 2027 hinziehen.

Wo hat sich Kane verletzt? Der Sportdirektor des FC Bayern, Max Eberl, gab ein Update zur Verletzung des Spielers. Seinen Angaben zufolge hat sich Kane einen Syndesmosebandriss zugezogen, der die Verbindung zwischen Schien- und Wadenbein stabilisiert. Eine solche Verletzung stellt ein ernstes Problem für einen Fußballer dar, da diese Bänder für die Stabilität zwischen Fuß und Unterschenkel von entscheidender Bedeutung sind. Nachdem er sich bereits in der ersten Halbzeit gegen Köln verletzt hatte, konnte Kane die Partie nicht fortsetzen. Nach dem Spiel bestätigte auch Cheftrainer Vincent Kompany, dass der Stürmer dem Team für mehrere Monate fehlen wird. Wann kehrt Kane zurück? Wie Sky Sport Deutschland berichtet, könnte der Genesungsprozess des englischen Angreifers etwa drei Monate dauern. Sollte dieser Zeitrahmen bestehen bleiben, wird Kane für den Rest des Jahres 2026 nicht mehr zum Einsatz kommen. Seine Rückkehr wird für das Jahr 2027 erwartet.