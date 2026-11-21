Schlechte Nachrichten für Bayern-Fans: Harry Kane fällt lange aus
Der Top-Stürmer des FC Bayern, Harry Kane, hat sich schwer verletzt. Die Genesung des Engländers wird voraussichtlich etwa drei Monate in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund wird er den Münchnern für den Rest des Jahres 2026 nicht zur Verfügung stehen.
Für die Fans des FC Bayern endete das Spiel des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:1) mit einer Hiobsbotschaft. Der wichtigste Torjäger des Teams, Harry Kane, verletzte sich in der ersten Halbzeit und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen.
Zunächst gab es große Sorgen um den Zustand des Spielers. Nun sind die genauen Details der Verletzung bekannt. Die Rückkehr des englischen Stürmers könnte sich bis 2027 hinziehen.
Wo hat sich Kane verletzt?
Der Sportdirektor des FC Bayern, Max Eberl, gab ein Update zur Verletzung des Spielers. Seinen Angaben zufolge hat sich Kane einen Syndesmosebandriss zugezogen, der die Verbindung zwischen Schien- und Wadenbein stabilisiert.
Eine solche Verletzung stellt ein ernstes Problem für einen Fußballer dar, da diese Bänder für die Stabilität zwischen Fuß und Unterschenkel von entscheidender Bedeutung sind.
Nachdem er sich bereits in der ersten Halbzeit gegen Köln verletzt hatte, konnte Kane die Partie nicht fortsetzen. Nach dem Spiel bestätigte auch Cheftrainer Vincent Kompany, dass der Stürmer dem Team für mehrere Monate fehlen wird.
Wann kehrt Kane zurück?
Wie Sky Sport Deutschland berichtet, könnte der Genesungsprozess des englischen Angreifers etwa drei Monate dauern.
Sollte dieser Zeitrahmen bestehen bleiben, wird Kane für den Rest des Jahres 2026 nicht mehr zum Einsatz kommen. Seine Rückkehr wird für das Jahr 2027 erwartet.
Natürlich hängt das genaue Datum seiner Rückkehr vom Verlauf des Heilungsprozesses ab. Daher ist der Zeitraum von drei Monaten derzeit als vorläufige Prognose zu betrachten.
Bayern verliert seinen Top-Torjäger
Kanes Verletzung ist ein schwerer Verlust für das Team von Vincent Kompany. Der englische Stürmer ist eine der wichtigsten Torgaranten des FC Bayern und erfüllt eine zentrale Rolle in der Offensive.
Nun müssen die Münchner in den kommenden Spielen ohne ihren Führungsstürmer auskommen. Dies stellt das Trainerteam vor die Herausforderung, die offensive Effizienz aufrechtzuerhalten.
Bis zu Kanes Rückkehr muss der FC Bayern nach Wegen suchen, ihn zu ersetzen. Die Fans hoffen, dass einer der wichtigsten Spieler des Vereins schnell genesen und 2027 wieder auf dem Platz stehen wird.
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