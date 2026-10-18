Bayer besiegt Freiburg zu Hause und zieht in die Top 4 ein

BundesligaIm Rahmen des 6. Spieltags trafen zwei Spitzenmannschaften, die um die oberen Plätze der Tabelle kämpfen — Bayer und Freiburg — in der beeindruckenden BayArena in Leverkusen aufeinander.

In einer intensiven und hart umkämpften Partie am Abend des 18. Oktobers gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, konnten das Spiel jedoch dank der herausragenden Leistung des tschechischen Stürmers Patrik Schick— der ein Tor erzielte und einen Treffer vorbereitete — mit einem 2:1-Comeback-Sieg für sich entscheiden.

Frühes Tor, der Ausgleich durch Maza und Schicks Siegtreffer

Die Begegnung begann mit überraschendem Druck der Gäste:

Scherchant eröffnet den Torreigen: In der 14. Minute zahlte sich ein Konter von Freiburg aus: Scherchant traf präzise zur 0:1-Führung für die Gäste.

Maza gleicht aus: Die Leverkusener antworteten prompt. In der 19. Minute verwertete Maza eine Vorlage von Patrik Schick zum 1:1-Ausgleich.

Der Siegtreffer in der 76. Minute: Bayer, das in der zweiten Halbzeit die volle Kontrolle übernahm, belohnte sich in der 76. Minute: Patrik Schick ließ den gegnerischen Torhüter keine Chance und sicherte den 2:1-Endstand.

Spielbericht

Bundesliga, 6. Spieltag

Bayer — Freiburg 2:1

18. Oktober, BayArena.

Tore: Maza (19.), Schick (76.) — Scherchant (14.).

Gelbe Karte: Treuh (39.).

Bayer: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, García, Fernandes, Diaby (Tillman, 73.), Maza (Hofmann, 84.), Daniel (Tella, 59.), Schick.

Freiburg: Atubolu, Treuh (Kübler, 64.), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhart (Osterhage, 77.), Beste (Iri, 77.), Gōtō (Höler, 65.), Scherchant (Grifo, 89.), Matanović.

Tabellensituation

Dank dieses Sieges der Bundesliga wird der Kampf an der Spitze noch spannender: