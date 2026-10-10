5 usbekische Großmeister kämpfen in der deutschen Schach-Bundesliga um den Titel

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5 usbekische Großmeister kämpfen in der deutschen Schach-Bundesliga um den Titel

Die Saison 2026/2027 der deutschen Schach-Bundesliga, die als eine der renommiertesten und stärksten Vereinsmeisterschaften Europas gilt, hat offiziell begonnen. Uzchess Laut dem Portal Uzchess wurden für die aktuelle Saison fünf berühmte usbekische Großmeister offiziell in die Kader der 16 Spitzenclubs aufgenommen, die um den Meistertitel kämpfen.

Die Partien der ersten drei Runden finden vom 9. bis 11. Oktober statt, bei denen die klügsten Köpfe der Welt an 8 Brettern gegeneinander antreten.

Für welche Spitzenclubs spielen die usbekischen Stars?

Usbekische Schachspieler nehmen eine wichtige Rolle bei den Favoriten und dem amtierenden Meister der Bundesliga ein:

  • «SC Viernheim» — Nodirbek Abdusattorov: Als einer der Hauptakteure des amtierenden Meisters wird Abdusattorov dabei helfen, den Titel zu verteidigen;

  • «OSG Baden-Baden» — Qosimjonov, Sindarov und Vohidov: Der Kader von «Baden-Baden», einem der erfolgreichsten Vereine in der Geschichte der Bundesliga, umfasst gleich drei usbekische Großmeister: den ehemaligen Weltmeister Rustam Qosimjonov, Javohir Sindarov und Shamsiddin Vohidov;

  • «FC Bayern München» — Nodirbek Yakubboyev: In der Schachabteilung des berühmten Münchner Superclubs spielt ein weiterer erfahrener Großmeister, Nodirbek Yakubboyev.

Gemäß dem Reglement des Wettbewerbs wird der Trainerstab der Vereine vor jeder Runde bekannt geben, welcher unserer fünf Schachspieler am jeweiligen Spieltag am Brett sitzen wird.

Eine goldene Generation aus Olympiasiegern

Diese Schachspieler, die auf der Teilnehmerliste der Bundesliga stehen, gelten als die wahren Anführer des heutigen usbekischen Schachs:

  • Olympischer Triumph: Nodirbek Abdusattorov und die usbekische Nationalmannschaft unter der Führung von Javohir Sindarov stiegen bei der Schacholympiade 2026 auf die höchste Stufe des Podiums und holten die historische Goldmedaille für unser Land;

  • Hervorragende sportliche Form: Unsere jungen Großmeister, die in der Weltrangliste kontinuierlich aufsteigen, haben sich nun auch auf europäischer Vereinsebene als wertvolle und gefragte Spieler etabliert.

Bundesliga-Phänomen: Eine Tradition seit 1980

Die deutsche Schach-Bundesliga ist nicht nur eine nationale Meisterschaft, sondern die renommierteste Plattform, die die Weltelite des Schachs vereint:

  • 16 Teams und 8 Bretter: Der Wettbewerb wird seit 1980 ununterbrochen ausgetragen. 16 der stärksten Teams treten gegeneinander an, wobei in jeder Begegnung an 8 Brettern parallel erbitterte Kämpfe stattfinden;

  • Qualifikation für die Europameisterschaft: Die siegreichen Teams dieser Liga werden zu absoluten Favoriten beim European Club Cup auf kontinentaler Ebene.

Amtierender Meister Nodirbek Abdusattorov kann er den Titel seines Clubs verteidigen oder wird das usbekische Trio bei «Baden-Baden» den neuen Pokal gewinnen – die diesjährige Bundesliga-Saison verspricht für die Fans spannender denn je zu werden.

Nodirbek AbdusattorovBundesligaSC ViernheimOSG Baden-BadenSchach
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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