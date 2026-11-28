Beim FC Bayern München herrscht angespannte Stimmung – einige Spieler der Mannschaft unterstützen den Mittelfeldspieler Jamal Musialaoffen, dessen Verhältnis zur Vereinsführung kompliziert ist. Dies berichtet das Medium The Touchline .

Auch Berater warnen ihre Klienten

Berichten zufolge stößt die Haltung der Bayern-Führung gegenüber der jüngsten Verletzung von Jamal Musiala bei den Teammitgliedern auf zunehmenden Unmut.

Das Verhalten der Vereinsverantwortlichen enttäuscht nicht nur die Spieler, sondern auch einige einflussreiche Fußballberater. Sie raten ihren Klienten nun, einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister gut zu überdenken.

Tabellensituation und das heutige Spiel gegen den Hamburger SV

Trotz der Unruhen um das Team Vincent Kompany und seine Bundesliga-Mannschaft kämpfen weiter um die Meisterschaft: