Bayern kommt gegen Köln nicht über Remis hinaus: Kane und Olise verletzt
Am 10. Spieltag der Bundesliga spielte der FC Bayern zu Hause unentschieden gegen den 1. FC Köln. Die Münchner beendeten die Partie mit einem 1:1-Unentschieden und verloren dabei zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt.
Am 10. Spieltag der deutschen Meisterschaft empfing der FC Bayern den 1. FC Köln in der heimischen Allianz Arena. Während die Gäste in München zunächst in Führung gingen, konnten die Bayern noch vor der Pause ausgleichen. In der zweiten Halbzeit gelang es keinem der Teams, den Siegtreffer zu erzielen.
Köln trifft zuerst, Bayern antwortet
Der Spielstand wurde in der 12. Minute eröffnet. Moore brachte Köln in Führung und sorgte für eine unerwartete Herausforderung für die Gastgeber. Doch der FC Bayern erhöhte den Druck und schaffte es kurz vor Ende der ersten Halbzeit, den Ausgleich zu erzielen.
In der 37. Minute sorgte Browns Tor für den wichtigen Ausgleich für die Münchner. So gingen die Mannschaften mit einem 1:1-Zwischenstand in die Pause.
Kane und Olise verletzungsbedingt ausgewechselt
Ein weiterer besorgniserregender Aspekt für den FC Bayern war die Verletzung zweier Leistungsträger. Harry Kane und Michael Olise mussten das Spielfeld vorzeitig verlassen.
Kane wurde in der 20. Minute und Olise in der 46. Minute ausgewechselt. Genaue Informationen über die Schwere ihrer Verletzungen und die voraussichtliche Ausfallzeit liegen derzeit noch nicht vor.
Bayern bleibt Tabellenführer
Nach dem Remis bleibt der FC Bayern unter der Leitung von Vincent Kompany mit 22 Punkten Tabellenführer der Bundesliga. Der 1. FC Köln belegt mit 10 Punkten den 14. Tabellenplatz.
Bundesliga, 10. Spieltag
FC Bayern — 1. FC Köln — 1:1
Tore: Brown, 37. — Moore, 12.
FC Bayern: Urbig, Laimer (Musiala, 70.), Upamecano (Min-jae, 70.), Tah, Stanisic, Kimmich, Brown, Lennart, Olise (Binder, 46.), Kane (Bischof, 20.).
1. FC Köln: Schwäbe, Schmid, Simpson, Lochoshvili, Sosa, Moore, Sebulonsen, Ocon, Krauß, Maina (Tilmann, 77.), El Mala (Heski, 85.).
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…