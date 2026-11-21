Am 10. Spieltag der Bundesliga spielte der FC Bayern zu Hause unentschieden gegen den 1. FC Köln. Die Münchner beendeten die Partie mit einem 1:1-Unentschieden und verloren dabei zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt.

Am 10. Spieltag der deutschen Meisterschaft empfing der FC Bayern den 1. FC Köln in der heimischen Allianz Arena. Während die Gäste in München zunächst in Führung gingen, konnten die Bayern noch vor der Pause ausgleichen. In der zweiten Halbzeit gelang es keinem der Teams, den Siegtreffer zu erzielen.

Köln trifft zuerst, Bayern antwortet

Der Spielstand wurde in der 12. Minute eröffnet. Moore brachte Köln in Führung und sorgte für eine unerwartete Herausforderung für die Gastgeber. Doch der FC Bayern erhöhte den Druck und schaffte es kurz vor Ende der ersten Halbzeit, den Ausgleich zu erzielen.