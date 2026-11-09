Bundesliga 9. Spieltag: Freiburg schlägt Union Berlin, Hoffenheim besiegt Schalke

Die letzten beiden Spiele des 9. Spieltags der Fußball-Bundesliga sind absolviert. Diese abschließenden Begegnungen waren besonders wichtig für Teams, die um die Top-3 kämpfen oder versuchen, die Abstiegszone zu verlassen.

Der SC Freiburg besiegte Union Berlin zu Hause souverän und kehrte damit auf einen Champions-League-Platz zurück. Im letzten Spiel des Tages sicherte sich die TSG Hoffenheim einen wichtigen Heimsieg gegen den FC Schalke 04.

Der letzte Spieltag: Siege und entscheidende Momente

Beide Partien waren intensiv und boten hohes Tempo:

Freiburgs Druck in der zweiten Halbzeit (2:0): Die Gastgeber erhöhten nach der Pause den Druck. Nach einem Eigentor von Rani Khedira in der 55. Minute sorgte Yuito Suzuki in der 67. Minute für den Endstand und sicherte seinem Team die Rückkehr auf den 3. Tabellenplatz.

Hoffenheims entscheidende Treffer in der ersten Halbzeit (2:1): Die von Beginn an aktiven Gastgeber gingen durch Tore von Asllani (10.) und Lemperle (26.) in Führung. Obwohl Schalke-Stürmer Adamu in der 81. Minute verkürzen konnte, reichte es für die Gäste nicht mehr, um die Niederlage abzuwenden.

Bundesliga: Die letzten Ergebnisse des 9. Spieltags

SC Freiburg — Union Berlin 2:0 8. November, Europa-Park Stadion Tore: Khedira (55., Eigentor), Suzuki (67.).

TSG Hoffenheim — FC Schalke 04 2:1 8. November, PreZero Arena Tore: Asllani (10.), Lemperle (26.) — Adamu (81.).

Die Situation in der Tabelle

Nach Abschluss des 9. Spieltags sieht die Tabellensituation wie folgt aus: