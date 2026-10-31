Notfall beim FC Bayern: Kompany nach Krankenhausaufenthalt für Derby gesperrt

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Notfall beim FC Bayern: Kompany nach Krankenhausaufenthalt für Derby gesperrt

Der Cheftrainer des FC Bayern München Vincent Kompany Bundesligawurde vollständig von der Vorbereitung auf das wichtige Spiel gegen Borussia Dortmund am 8. Spieltag ausgeschlossen. Die Führung des Münchner Klubs hat entschieden, den 40-jährigen Trainer, der gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen wurde, nicht in den täglichen Trainingsbetrieb einzubinden, um seine Gesundheit nicht zu gefährden.

Die interne Anweisung des Vereins ist so streng, dass es dem Trainerstab sogar untersagt ist, mit Kompany telefonisch über Fußballthemen zu sprechen.

„Wir haben klare Anweisungen“: Die Aussage von Aaron Danks

Kompanys Assistent, der derzeit als Interimstrainer fungiert, Aaron Danks kommentierte die Situation gegenüber der Presse wie folgt:

„Wir sprechen derzeit überhaupt nicht mit ihm über Fußball. Wir haben diesbezüglich sehr klare Anweisungen vom Verein und dem medizinischen Stab erhalten. Er muss sich vollständig erholen, Stress vermeiden und Zeit im Kreis seiner Familie verbringen. Damit er wieder völlig gesund wird und erfolgreich in den Job zurückkehren kann, halten wir ihn von allen Teamangelegenheiten fern.“

Was ist passiert? (Details zur medizinischen Diagnose)

Die gesundheitlichen Probleme des belgischen Trainers traten Anfang der Woche auf:

  • Unerwarteter Vorfall im Training: Am 23. Oktober verlor Kompany während des Trainings der zweiten Mannschaft des FC Bayern plötzlich das Bewusstsein und wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert.

  • Ärztliche Diagnose: Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen wurde bei dem Trainer eine Reizung der Hirnhäute festgestellt.

  • Behandlung und häusliche Ruhe: Am 28. Oktober wurde der belgische Trainer aus dem Krankenhaus entlassen. Er steht derzeit unter ärztlicher Aufsicht, nimmt spezielle Medikamente ein und hält sich strikt an ein Ruheprogramm.

Wer übernimmt das Ruder im „Der Klassiker“?

Heute in der Bundesliga wird beim zentralen Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund, das im Fokus von Millionen Fans steht, die Bank der Münchner vollständig von Aaron Danks geleitet. Kompany wird das wichtige Derby auf ärztliche Empfehlung hin nur zu Hause vor dem Fernseher verfolgen können.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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