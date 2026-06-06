Kaspersky plant Geräteproduktion außerhalb Russlands

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Kaspersky plant Geräteproduktion außerhalb Russlands

Kaspersky Lab führt Verhandlungen mit Herstellern in Indien und Saudi-Arabien, um Geräte auf Basis seiner Software zu lokalisieren. Dies gab der Gründer und Leiter des Unternehmens, Eugen Kasperski, bekannt. Wie Ixbt.com berichtet .

Laut dem Top-Manager sieht das Partnerschaftsmodell die Hardwareproduktion durch ausländische Partner vor, während Kaspersky Lab diese mit spezieller Software ausstattet. Ursprünglich plante das Unternehmen nicht, sich mit Hardware zu beschäftigen, war jedoch gezwungen, in diese Richtung zu investieren, nachdem westliche Anbieter den russischen Markt verlassen hatten.

Indien wird als eine der Hauptrichtungen angesehen. Die Lokalisierung der Produktion in diesem Land wird dem Unternehmen helfen, seine Position auf dem asiatischen Markt zu stärken, Logistikkosten zu senken und Sanktionsrisiken zu umgehen. Außerdem wird es den Prozess der Zertifizierung durch lokale Regulierungsbehörden beschleunigen.

Saudi-Arabien wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach sicheren technologischen Lösungen ebenfalls als vielversprechender Markt bewertet. Derzeit entwickelt das Unternehmen aktiv Software- und Hardwarekomplexe auf Basis des Betriebssystems KasperskyOS. Zuvor hatte Eugen Kasperski auch ein Projekt für ein nicht hackbares Smartphone angekündigt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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