Universelle Weltraumbeobachtung: US-Satellit fotografiert chinesische Rakete

Das amerikanische Unternehmen Vantor hat ein einzigartiges und ungewöhnliches Bild veröffentlicht, das aus dem Weltraum aufgenommen wurde. Der WorldView Legion-Satellit konnte die ausgebrannte Stufe der chinesischen Long March 3B-Rakete im Orbit aus einer Entfernung von etwa 88 Kilometern fotografieren. Wie Ixbt.com berichtet .

Vertreter des Unternehmens betonen, dass dies nicht nur eine Demonstration der Weltraumabbildungsfähigkeiten ist, sondern ein Beweis dafür, dass moderne Satellitensysteme Objekte direkt im Orbit detailliert beobachten können. Das erhaltene Bild ermöglicht es nicht nur, das Objekt zu identifizieren, sondern auch seinen Zustand, seine Ausrichtung im Raum und seine Bewegungseigenschaften zu bewerten.

Laut Vantor-Experten helfen solche Daten zu verstehen, ob das Objekt stabil ist oder sich um seine Achse dreht. Solche Beobachtungen sind für die Überwachung von Weltraumschrott, insbesondere großer Raketenteile, von großer Bedeutung.

Viele Raketenstufen verbleiben jahrelang im Orbit und stellen ein Kollisionsrisiko für betriebsbereite Kommunikations-, Wetter- und Wissenschaftssatelliten dar. Selbst eine einzelne Kollision eines großen Objekts kann zur Entstehung von Tausenden neuer Fragmente führen.

Da die Anzahl der Weltraumflüge und die Satellitendichte zunehmen, wird die Überwachung der Situation im Weltraum zu einer dringenden Aufgabe. Für Betreiber ist es nun wichtig, nicht nur die genauen Koordinaten eines Objekts zu kennen, sondern auch seinen Typ und seine potenziellen zukünftigen Bewegungen zu verstehen.