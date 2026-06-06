Universelle Weltraumbeobachtung: US-Satellit fotografiert chinesische Rakete

·41·Technologie
Universelle Weltraumbeobachtung: US-Satellit fotografiert chinesische Rakete

Das amerikanische Unternehmen Vantor hat ein einzigartiges und ungewöhnliches Bild veröffentlicht, das aus dem Weltraum aufgenommen wurde. Der WorldView Legion-Satellit konnte die ausgebrannte Stufe der chinesischen Long March 3B-Rakete im Orbit aus einer Entfernung von etwa 88 Kilometern fotografieren. Wie Ixbt.com berichtet .

Vertreter des Unternehmens betonen, dass dies nicht nur eine Demonstration der Weltraumabbildungsfähigkeiten ist, sondern ein Beweis dafür, dass moderne Satellitensysteme Objekte direkt im Orbit detailliert beobachten können. Das erhaltene Bild ermöglicht es nicht nur, das Objekt zu identifizieren, sondern auch seinen Zustand, seine Ausrichtung im Raum und seine Bewegungseigenschaften zu bewerten.

Laut Vantor-Experten helfen solche Daten zu verstehen, ob das Objekt stabil ist oder sich um seine Achse dreht. Solche Beobachtungen sind für die Überwachung von Weltraumschrott, insbesondere großer Raketenteile, von großer Bedeutung.

Viele Raketenstufen verbleiben jahrelang im Orbit und stellen ein Kollisionsrisiko für betriebsbereite Kommunikations-, Wetter- und Wissenschaftssatelliten dar. Selbst eine einzelne Kollision eines großen Objekts kann zur Entstehung von Tausenden neuer Fragmente führen.

Da die Anzahl der Weltraumflüge und die Satellitendichte zunehmen, wird die Überwachung der Situation im Weltraum zu einer dringenden Aufgabe. Für Betreiber ist es nun wichtig, nicht nur die genauen Koordinaten eines Objekts zu kennen, sondern auch seinen Typ und seine potenziellen zukünftigen Bewegungen zu verstehen.

WeltraumTechnologieVantorSatellitChina
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

ChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteGestern, 18:48Gehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGestern, 18:29WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenWWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenGestern, 18:24Halbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktHalbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktGestern, 18:20Sriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesSriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesGestern, 17:59Yandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenYandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenGestern, 16:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse