Bombardier Global 8000: Flog in 6 Stunden von Montreal nach Nizza

Das kanadische Unternehmen Bombardier gab bekannt, dass sein neues Flaggschiff, der Global 8000 Business-Jet, einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Das Flugzeug flog nonstop von Montreal nach Nizza, Frankreich, in etwas mehr als sechs Stunden und brachte Passagiere zum Monaco Grand Prix. Laut Ixbt.com berichtet .

Obwohl der Hersteller die genaue Flugzeit nicht bekannt gab, demonstrierte dieser Flug die Fähigkeiten des neuen Flugzeugs, das als einer der schnellsten und reichweitenstärksten Business-Jets der Welt anerkannt ist. Das Modell Global 8000 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,95 und hat eine Flugreichweite von 14.800 Kilometern.

Laut Bombardier ist das Flugzeug in erster Linie für Langstrecken-Interkontinentalflüge konzipiert. Ein Hauptmerkmal ist das System zur Aufrechterhaltung des Kabinendrucks. Selbst in einer Flughöhe von 12,5 Kilometern entsprechen die Bedingungen im Inneren des Flugzeugs einer Höhe von weniger als 900 Metern über dem Meeresspiegel. Dies verringert die Müdigkeit der Passagiere und erleichtert die Anpassung an Zeitzonenwechsel.

Die Kabine der Global 8000 ist in vier separate Zonen unterteilt. An Bord befinden sich eine voll ausgestattete Küche, moderne Kommunikationssysteme und spezielle Nuage-Sitze, die für komfortables Arbeiten während langer Flüge entwickelt wurden. Dank der einzigartigen Flügelkonstruktion und verbesserter Start- und Landeeigenschaften kann dieses Flugzeug auch von Flughäfen mit relativ kurzen Start- und Landebahnen operieren.