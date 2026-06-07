Huawei stellt den extrem schnellen Ascend 950DT-Prozessor vor

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Huawei stellt den extrem schnellen Ascend 950DT-Prozessor vor

Huawei hat offiziell bestätigt, dass der neue Ascend 950DT-Prozessor im August dieses Jahres sein Debüt geben und im vierten Quartal in echten Geräten erscheinen wird. Während der Huawei Cloud 2026 Inspire Creators Event gab der Vizepräsident des Unternehmens, Chen Lin, bekannt, dass dieser KI-unterstützende Chip im August in das Cloud-Ökosystem des Unternehmens integriert wird. Laut Ixbt.com berichtet .

Der Ascend 950DT-Prozessor der neuen Generation bietet eine deutlich erhöhte Rechenleistung im Vergleich zu früheren Versionen. Er zeigt hohe Leistung und Effizienz in allen Kennzahlen, von der Videospeicherbandbreite bis zur Internetgeschwindigkeit. Darüber hinaus wird dieser Halbleiterprozessor mit benutzerfreundlicherer Software geliefert, was die Modellabstimmung und die Nutzung intelligenter Verwaltungsszenarien erleichtert.

Laut Chen Lin hat der Ascend 950DT ein erhebliches Wachstum bei der Vektorrechenleistung und der Videospeicherbandbreite erzielt. Der Chip unterstützt auch direkt Niedrigpräzisionsformate wie FP8, was das Training und die Nutzung von Modellen der künstlichen Intelligenz beschleunigt.

Zur Erinnerung: Der Ascend 950PR-Prozessor ging im März in den kommerziellen Verkauf. Huawei stellte diesen Chip zusammen mit dem Atlas 350 AI-Cluster auf einer Partnerveranstaltung in China vor. Später nutzte das Unternehmen diesen Chipsatz für die DeepSeek V4-Serie und kündigte an, innerhalb der nächsten drei Jahre drei neue Halbleiterchips für KI auf den Markt zu bringen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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