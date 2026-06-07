Das erste „Herz“ eines Rechenzentrums der Welt wurde in Betrieb genommen

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Das erste „Herz“ eines Rechenzentrums der Welt wurde in Betrieb genommen

In Qingdao, Provinz Shandong, China, wurde die weltweit erste Basis für ein modulares Datenverarbeitungszentrum (MDPC) in Betrieb genommen. Diese Lösung wird als das „Herz“ von Zentren für künstliche Intelligenz bezeichnet. Sie dient als Energie-Hub und trägt dazu bei, den Bau schneller, kostengünstiger und umweltfreundlicher zu gestalten, da die Nachfrage nach KI-Rechenleistung steigt. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut Mydrivers misst die Basis 53 mal 41 Meter, die Gesamtfläche beträgt etwa 2.200 Quadratmeter. Die Besonderheit des Geräts liegt darin, dass es die Nutzung von 100 % „grüner“ Energie ermöglicht. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Stromverbrauchs für Token von Modellen der künstlichen Intelligenz um fast 30 % im Vergleich zu den aktuellen Durchschnittswerten.

Hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Stromversorgung betonte Zhou Jun, Executive President der Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd., dass diese Ausrüstung drei unabhängige Energiequellen bereitstellen kann. Das System hält Schwankungen im externen Netz stand, bewältigt Lasten von leistungsstarken Grafikprozessoren (GPUs) wie NVIDIA und garantiert einen sicheren Betrieb auch im Falle eines Ausfalls der Ausrüstung.

Derzeit ist diese Basis des Rechenzentrums offiziell mit dem privaten Rechenzentrum des Unternehmens verbunden. Geplant ist, diese Technologie im zweiten Halbjahr dieses Jahres in großen Rechenzentrums-Clustern auf nationaler Ebene und in zahlreichen lokalen Rechenzentren einzuführen.

RechenzentrumKünstliche IntelligenzTechnologieEnergieChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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