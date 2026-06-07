USA testen Hybrid aus Boot und Ekranoplan: Geschwindigkeit 130 km/h

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USA testen Hybrid aus Boot und Ekranoplan: Geschwindigkeit 130 km/h

Das US-Unternehmen Regent setzt die Tests seines Marineflugzeug-Demonstrators namens Squire fort. Laut Unternehmensvertretern hat das Gerät die projektierte Höchstgeschwindigkeit von 70 Knoten (ca. 130 km/h) erreicht. Die Hauptaufgabe der Entwickler besteht nun darin, die Flugreichweite und -dauer zu erhöhen. Wie Ixbt.com berichtet .

Das Squire-Gerät kann nicht als konventioneller Ekranoplan eingestuft werden. Das Gerät nutzt drei Bewegungsmodi gleichzeitig: Zunächst schwimmt es wie ein normales Boot auf dem Wasser, geht dann mithilfe von Tragflügeln (Unterwasserflügeln) in den Fahrbetrieb über und steigt schließlich unter Nutzung des aerodynamischen Bodeneffekts in den Flugmodus in geringer Höhe über der Wasseroberfläche auf.

Laut Unternehmensangaben ist das Gerät mit acht Elektromotoren ausgestattet und hat eine Spannweite von etwa 5,5 Metern. Es ist in der Lage, Strecken von über 185 Kilometern zurückzulegen. Das Projekt wird vom US Marine Corps unterstützt, das nahezu 15 Millionen Dollar für seine Entwicklung bereitgestellt hat.

Gleichzeitig arbeitet Regent an der Viceroy-Version, die für die zivile Luftfahrt konzipiert ist. Dieses 12-sitzige Gerät soll Strecken von bis zu 300 km fliegen können. Laut dem Unternehmen hat das anfängliche Auftragsportfolio für dieses Modell bereits 10 Milliarden Dollar überschritten.

RegentSquireEkranoplanTechnologieUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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