„Operation Gigawatt“: Holtec installiert SMR-300-Kleinreaktoren in den USA

Das US-amerikanische Unternehmen Holtec International wurde als technologischer Partner für das in Utah geplante Green River Advanced Nuclear Project ausgewählt. Im Rahmen der Initiative „Operation Gigawatt“ ist die Aufstellung von Holtec SMR-300-Kleinmodulreaktoren am Standort des künftigen Kraftwerks vorgesehen, die sauberen Strom erzeugen sollen. Das zuvor als Blue Castle bekannte Projekt geht nun von der Vorbereitungsphase in die praktische Umsetzung über. Wie Ixbt.com berichtet .

Die Basis des neuen Kraftwerks bilden SMR-300-Reaktoren mit einer elektrischen Leistung von jeweils über 300 MW. Sie basieren auf der Technologie der Druckwasserreaktoren, die in der weltweiten Kernenergie seit Jahrzehnten etabliert ist. Gleichzeitig haben die Entwickler mehrere Änderungen vorgenommen, die auf eine Erhöhung der Sicherheit und eine Senkung der Betriebskosten abzielen.

Ein Hauptmerkmal des SMR-300 ist die Eignung für den Betrieb in trockenen Klimazonen. Der Reaktor kann mit einem luftgekühlten Kondensatorsystem ausgestattet werden, was den Wasserverbrauch erheblich reduziert – ein wichtiger Vorteil für wasserarme Regionen wie Utah. Zudem sind passive Sicherheitssysteme vorgesehen, die den Reaktor auch bei einem vollständigen Ausfall der externen Stromversorgung in einen sicheren Zustand versetzen können.

Laut Holtec-Berechnungen sind aufgrund der einfachen Konstruktion etwa 270 Mitarbeiter für den Betrieb von zwei Blöcken erforderlich. Das ist deutlich weniger als bei herkömmlichen großen Kernkraftwerken und sollte sich positiv auf die Betriebskosten auswirken. Derzeit durchlaufen die ersten Reaktoren der SMR-300-Serie das Lizenzierungsverfahren bei der US-Atomenergiebehörde (NRC).