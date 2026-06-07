Klimamodelle der Exoplaneten TRAPPIST-1e und TRAPPIST-1f veröffentlicht

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Klimamodelle der Exoplaneten TRAPPIST-1e und TRAPPIST-1f veröffentlicht

Astronomen haben das Klima der beiden am meisten diskutierten Exoplaneten im TRAPPIST-1-System, die etwa 41 Lichtjahre von der Erde entfernt sind – TRAPPIST-1e und TRAPPIST-1f – modelliert. Diese Planeten gelten als Hauptkandidaten für lebensfreundliche Bedingungen, doch ihre physikalische Umgebung bleibt ungewiss. Da beide Planeten sehr nah an ihrem Stern liegen, sind sie gebunden rotierend, was bedeutet, dass eine Seite dem Stern im "ewigen Tag" zugewandt ist, während die andere in "ewiger Nacht" liegt. Laut Ixbt.com berichtet .

Jacob Haqq-Misra, Astrophysiker bei Blue Marble Space, verwendete in dieser Studie ein modifiziertes HEXTOR-Modell. Dieses Modell ermöglicht die schnelle Analyse Tausender verschiedener Klimaszenarien. Der Forscher führte nahezu 6.300 Simulationen durch, indem er den Sternenstrahlungsfluss und den atmosphärischen Kohlendioxid-Druck (CO2) variierte. Dies half, die thermischen Regime der Exoplaneten genauer zu bewerten.

Den Ergebnissen zufolge ist das wahrscheinlichste Szenario für TRAPPIST-1e ein "kühles" Klima auf der Tagseite. Die Oberfläche des Planeten könnte nur eisfrei sein, wenn der CO2-Druck auf 0,1 bar ansteigt. Bei niedrigeren Werten bleibt der Planet in einem gefrorenen Zustand. TRAPPIST-1f zeigte ein viel kälteres Regime: In den meisten Fällen ist er vollständig mit Schnee und Eis bedeckt, wobei zum Schmelzen Treibhausgasdrücke über 1 bar erforderlich sind.

Der Autor betont, dass das HEXTOR-Modell keine endgültige Schlussfolgerung zur Bewohnbarkeit der Planeten liefert. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die vielversprechendsten Szenarien aus Tausenden von Konfigurationen herauszufiltern. Später werden diese Daten mit komplexeren Klimamodellen und Teleskopen detailliert untersucht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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