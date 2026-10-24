Wie hoch sind die aktuellen Preise für das iPhone 18

·19·Technologie
Wie hoch sind die aktuellen Preise für das iPhone 18

Aktuelle Preise für das iPhone 18 — 24. Oktober 2026

iPhone DUO

- 256 GB — 3 999 Dollar

- 512 GB — 4 799 Dollar

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 Dollar

- 256 GB Glacier — 1 559 Dollar

- 256 GB Black — 1 559 Dollar

- 256 GB Burgundy — 1 559 Dollar

- 512 GB — 1 819 Dollar

- 1 TB — 2 899 Dollar

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Black — 1 749 Dollar

- 256 GB Silver — 1 749 Dollar

- 256 GB Glacier — 1 749 Dollar

- 256 GB Burgundy — 1 799 Dollar

- 512 GB Black — 1 999 Dollar

- 512 GB Silver — 2 019 Dollar

- 512 GB Glacier — 1 999 Dollar

- 512 GB Burgundy — 2 099 Dollar

- 1 TB — 2 699 Dollar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 Dollar

- 256 GB Glacier — 1 579 Dollar

- 256 GB Black — 1 589 Dollar

- 256 GB Burgundy — 1 589 Dollar

- 512 GB — 1 869 Dollar

- 1 TB — 2 799 Dollar

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Glacier — 1 779 Dollar

- 256 GB Black — 1 759 Dollar

- 256 GB Silver — 1 759 Dollar

- 256 GB Burgundy — 1 809 Dollar

- 512 GB Black — 2 089 Dollar

- 512 GB Silver — 2 089 Dollar

- 512 GB Burgundy — 2 099 Dollar

- 512 GB Glacier — 2 099 Dollar

- 1 TB Black — 2 679 Dollar

- 1 TB Burgundy — 2 699 Dollar

- 1 TB Glacier — 2 999 Dollar

- 1 TB Silver — 2 999 Dollar

Hinweis: Die Preise können sich stündlich ändern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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