Preise für iPhone Duo, 18 Pro und Pro Max aktualisiert

·13·Technologie
Preise für iPhone Duo, 18 Pro und Pro Max aktualisiert

Zum Stand vom 1. November 2026 wurden die neuen Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie bekannt gegeben. Die Werte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration. Das iPhone Duo mit 256 GB Speicher wird für 2899 Dollar angeboten, das Modell mit 512 GB Speicher für 3299 Dollar.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1529 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1529 Dollar

• 256 GB, Black: 1529 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1529 Dollar

• 512 GB: 1799 Dollar

• 1 TB: 2899 Dollar

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black: 1699 Dollar

• 256 GB, Silver: 1719 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1739 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1759 Dollar

• 512 GB, Black: 1949 Dollar

• 512 GB, Silver: 1979 Dollar

• 512 GB, Glacier: 1979 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 1999 Dollar

• 1 TB: 2599 Dollar

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver: 1539 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1589 Dollar

• 256 GB, Black: 1569 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1569 Dollar

• 512 GB: 1839 Dollar

• 1 TB: 2799 Dollar

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier: 1739 Dollar

• 256 GB, Black: 1729 Dollar

• 256 GB, Silver: 1729 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1809 Dollar

• 512 GB, Black: 1999 Dollar

• 512 GB, Silver: 2029 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 1999 Dollar

• 512 GB, Glacier: 2049 Dollar

• 1 TB, Black: 2649 Dollar

• 1 TB, Burgundy: 2699 Dollar

• 1 TB, Glacier: 2999 Dollar

• 1 TB, Silver: 2999 Dollar

Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 1. November 2026. Laut Angaben der Verkaufsquelle können sich die Smartphone-Preise täglich ändern. Daher sollte vor dem Kauf der aktuelle Preis des gewählten Modells überprüft werden.

iPhone 18AppleSmartphone-PreiseMobilfunkTechnik
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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