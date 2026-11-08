iPhone 18 Pro und Pro Max: Neue Preisliste
Stand 8. November 2026 wurden die neuen Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration.
iPhone DUO
• 256 GB — 2899 $
• 512 GB — 3299 $
• 1 TB — 5499 $
• 2 TB — 6299 $
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1499 $
• 256 GB Glacier — 1519 $
• 256 GB Black — 1519 $
• 256 GB Burgundy — 1519 $
• 512 GB — 1749 $
• 1 TB — 2899 $
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1699 $
• 256 GB Silver — 1699 $
• 256 GB Glacier — 1719 $
• 256 GB Burgundy — 1709 $
• 512 GB Black — 1949 $
• 512 GB Silver — 1979 $
• 512 GB Glacier — 1979 $
• 512 GB Burgundy — 1949 $
• 1 TB — 2649 $
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1579 $
• 256 GB Glacier — 1579 $
• 256 GB Black — 1679 $
• 256 GB Burgundy — 1679 $
• 512 GB — 1899 $
• 1 TB — 2799 $
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1739 $
• 256 GB Black — 1729 $ (Aktionspreis)
• 256 GB Silver — 1709 $
• 256 GB Burgundy — 1789 $
• 512 GB Black — 1999 $
• 512 GB Silver — 2009 $
• 512 GB Burgundy — 2029 $
• 512 GB Glacier — 2009 $
• 1 TB Black — 2649 $
• 1 TB Burgundy — 2699 $
• 1 TB Glacier — 2999 $
• 1 TB Silver — 2799 $
Die angegebenen Preise gelten für den 8. November 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern.
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