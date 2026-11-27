Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 27. November
Stand 27. November 2026 sind die Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie, einschließlich der Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, wie folgt. Die Liste unterscheidet zwischen den Versionen eSIM + eSIM sowie SIM + eSIM.
iPhone DUO
• 256 GB: $2849
• 512 GB: $3399
• 1 TB: $5099
• 2 TB: $6199
Version eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1539
• 256 GB, Glacier: $1539
• 256 GB, Black: $1539
• 256 GB, Burgundy: $1539
• 512 GB: $1799
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: $1729
• 256 GB, Silver: $1719
• 256 GB, Glacier: $1729
• 256 GB, Burgundy: $1689
• 512 GB, Black: $1999
• 512 GB, Silver: $2039
• 512 GB, Glacier: $1999
• 512 GB, Burgundy: $2029
• 1 TB: $2599
Version SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1589
• 256 GB, Glacier: $1579
• 256 GB, Black: $1619
• 256 GB, Burgundy: $1599
• 512 GB: $1879
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: $1779
• 256 GB, Black: $1749
• 256 GB, Silver: $1769
• 256 GB, Burgundy: $1769
• 512 GB, Black: $2029
• 512 GB, Silver: $2079
• 512 GB, Burgundy: $2059
• 512 GB, Glacier: $2019
• 1 TB, Black: $2749
• 1 TB, Burgundy: $2749
• 1 TB, Glacier: $2749
• 1 TB, Silver: $2999
Die Preise können sich täglich ändern.
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