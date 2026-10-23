Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben

·15·Technologie
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1.559 Dollar (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — 1.819 Dollar.

1 TB — 2.899 Dollar.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1.749 Dollar (Black, Silver, Glacier).

256 GB — 1.799 Dollar (Burgundy).

512 GB — 1.999 Dollar (Black, Glacier), 2.019 Dollar (Silver), 2.099 Dollar (Burgundy).

1 TB — 2.699 Dollar.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1.549 Dollar (Silver), 1.579 Dollar (Glacier), 1.589 Dollar (Black, Burgundy).

512 GB — 1.869 Dollar.

1 TB — 2.799 Dollar.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1.759 Dollar (Black, Silver), 1.779 Dollar (Glacier), 1.809 Dollar (Burgundy).

512 GB — 2.089 Dollar (Black), 2.099 Dollar (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — 2.699 Dollar (Black), 2.799 Dollar (Burgundy), 2.999 Dollar (Glacier, Silver).

Die Preise können sich täglich ändern. Es wird empfohlen, den Verkäufer für genaue Informationen zu kontaktieren.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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