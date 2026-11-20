Preise für iPhone 18 DUO, Pro und Pro Max bekannt gegeben
Stand 20. November sind die Preise für die iPhone 18-Serie wie folgt. Die Informationen decken die Modelle iPhone DUO, 18 Pro und 18 Pro Max ab. Einige Modelle werden je nach Speicherkapazität und Gehäusefarbe zu unterschiedlichen Preisen angeboten.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1619$
• 256 GB Burgundy — 1629$
• 512 GB — 1899$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779$
• 256 GB Silver — 1749$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1719$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2149$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2949$
• 1 TB Glacier — 3299$
• 1 TB Silver — 3299$
Die Preise können sich täglich ändern.
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