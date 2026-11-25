Neue Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Die Preise für die iPhone 18-Smartphone-Serie wurden mit Stand vom 25. November 2026 veröffentlicht. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Geräte werden je nach Speicherkapazität, Farbe und SIM-Konfiguration zu unterschiedlichen Preisen angeboten.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 Dollar;
• 512 GB — 3449 Dollar;
• 1 TB — 5099 Dollar;
• 2 TB — 6199 Dollar.
eSIM + eSIM Versionen
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549 Dollar;
• 256 GB Glacier — 1579 Dollar;
• 256 GB Black — 1579 Dollar;
• 256 GB Burgundy — 1599 Dollar;
• 512 GB — 1799 Dollar;
• 1 TB — 2799 Dollar.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749 Dollar;
• 256 GB Silver — 1749 Dollar;
• 256 GB Glacier — 1759 Dollar;
• 256 GB Burgundy — 1699 Dollar;
• 512 GB Black — 2029 Dollar;
• 512 GB Silver — 2099 Dollar;
• 512 GB Glacier — 2049 Dollar;
• 512 GB Burgundy — 2099 Dollar;
• 1 TB — 2749 Dollar.
SIM + eSIM Versionen
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619 Dollar;
• 256 GB Glacier — 1599 Dollar;
• 256 GB Black — 1639 Dollar;
• 256 GB Burgundy — 1639 Dollar;
• 512 GB — 1899 Dollar;
• 1 TB — 2799 Dollar.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799 Dollar;
• 256 GB Black — 1799 Dollar;
• 256 GB Silver — 1799 Dollar;
• 256 GB Burgundy — 1799 Dollar;
• 512 GB Black — 2099 Dollar;
• 512 GB Silver — 2129 Dollar;
• 512 GB Burgundy — 2129 Dollar;
• 512 GB Glacier — 2099 Dollar;
• 1 TB Black — 2799 Dollar;
• 1 TB Burgundy — 2799 Dollar;
• 1 TB Glacier — 2799 Dollar;
• 1 TB Silver — 2999 Dollar.
Die Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand vom 25. November 2026.
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