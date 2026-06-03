Hotelbrand in Delhi fordert 21 Menschenleben



Ein Großbrand in der indischen Hauptstadt Delhi hat zahlreiche Menschenleben gefordert. Infolge der Tragödie wurden mindestens 21 Todesopfer bestätigt.

Unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete Reuters, dass sich der Vorfall am 3. Juni in einem Hotel im Stadtteil Malviya Nagar im Süden der Stadt ereignete.

Berichten zufolge wohnten in dem Hotel auch ausländische Staatsbürger, die zur Behandlung in nahegelegenen medizinischen Einrichtungen angereist waren. Unter den Opfern sollen sich mehr als 15 Ausländer befinden.

Lokale Beamte bezeichnen den Vorfall als eines der schwersten Feuer in Delhi in den letzten Jahren. Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnten mindestens 40 Menschen gerettet werden.

Nach vorläufigen Angaben könnte das Feuer im Restaurant Lemon Green im Erdgeschoss des Hotels ausgebrochen sein. Derzeit laufen Ermittlungen zur genauen Ursache des Vorfalls.

Laut dem lokalen Verwaltungsbeamten Jitendra Kumar werden Faktoren im Zusammenhang mit dem Restaurantbetrieb als Hauptursache für den Brandausbruch untersucht.

Der indische Premierminister Narendra Modi bezeichnete den Vorfall als „zutiefst tragisches Ereignis“. Er sprach den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung.

Zudem kündigte die Regierung finanzielle Hilfen in Höhe von 200.000 Rupien für die Angehörigen der Todesopfer und 50.000 Rupien für die Verletzten an.