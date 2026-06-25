Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet

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Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet

Am 24. Juni wurden die Bewohner Londons Zeugen eines ungewöhnlichen Anblicks. Ein riesiger Drache, der über den Himmel der Stadt flog, versetzte viele Menschen in Staunen und einige in den ersten Minuten in Panik.

Wie es sich herausstellte, handelte es sich um eine Sonderaktion anlässlich der Premiere der 3. Staffel der berühmten Serie „House of the Dragon“. Im Rahmen der Veranstaltung flog ein 8 Meter langes mechanisches Drachenmodell über Londons Wahrzeichen – den Tower of London und die Themse.

Das Drachenmodell wurde von einem deutschen Luftfahrtunternehmen entwickelt und wiegt 13 Kilogramm. Die Entwicklung und Vorbereitung dieses Projekts dauerte fast drei Monate.

Die ungewöhnliche Aktion weckte auch in den sozialen Netzwerken großes Interesse. Viele Nutzer teilten Videos des riesigen Drachen im Flug und bewerteten dies als eine der beeindruckendsten Werbekampagnen für die Serienpremiere.

LondonHouse of the DragonTower of LondonThemse
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Charos
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