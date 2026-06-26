Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden

Ein erschreckendes geologisches Phänomen, das in den letzten Jahren in der Provinz Konya in Zentraltürkei beobachtet wurde, bereitet Wissenschaftlern und der lokalen Bevölkerung große Sorgen. In dieser Region, die als eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Gebiete des Landes gilt, bilden sich aufgrund von Dürre und einem starken Rückgang des Grundwasserspiegels hunderte riesige Sinklöcher.

Experten zufolge wurden im Konya-Becken bisher 684 große Sinklöcher verzeichnet. Eines der größten weist eine Breite von 228 Metern und eine Tiefe von 171 Metern auf . Während solche Sinklöcher früher natürlich entstanden, wird betont, dass heute primär menschliche Aktivitäten für ihre schnelle Zunahme verantwortlich sind.

Wissenschaftler erklären, dass Landwirte aufgrund der anhaltenden Dürre übermäßig viel Grundwasser nutzen. In der Region wurden tausende legale und illegale Brunnen gebohrt, was zur schnellen Erschöpfung der Wasservorräte führte. Wenn die unterirdischen Wasserschichten abnehmen, verlieren die Gesteinsformationen ihre Stabilität, und die Erdoberfläche sinkt plötzlich ein.

Nach Angaben von WWF Türkiye sind ein Großteil der Brunnen im Konya-Becken illegal. Experten betonen, dass diese Situation nicht nur das geologische Risiko erhöht, sondern auch die Ernährungssicherheit der Türkei negativ beeinflussen könnte.

Geologen berichten, dass einige Landwirte versuchen, die entstandenen Sinklöcher eigenmächtig aufzufüllen. Dieser Ansatz ist jedoch gefährlich, da der Hohlraum im Untergrund bestehen bleibt und es erneut zu Einstürzen kommen kann.

Als Hauptlösung für das Problem schlagen Experten die rationale Nutzung der Wasserressourcen, den Anbau klimagerechter Agrarprodukte anstelle von wasserintensiven Kulturen sowie die Einführung moderner wassersparender Technologien vor.

Experten warnen, dass die Zahl der Sinklöcher im Konya-Becken weiter steigen wird, wenn die übermäßige Nutzung des Grundwassers anhält, was ein ernsthaftes Risiko für die Landwirtschaft und die Zukunft der gesamten Region darstellt.