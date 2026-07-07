Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus

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Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus

Das weltweit populär gewordene NeeDoh Sensorik-Spielzeug kann für Kinder ein ernstes Risiko darstellen. Ärzte warnen, dass das Erhitzen, Einfrieren oder Erwärmen in der Mikrowelle zu schweren Verbrennungen führt.

Experten erklären, dass NeeDoh eine klebrige Masse enthält, die bei hohen Temperaturen Druck aufbaut und das Spielzeug explodieren lässt. Die heiße Masse verursacht schwere Verbrennungen im Gesicht, an den Händen und am Körper. Obwohl der Hersteller auf der Verpackung vor dem Erhitzen oder Einfrieren warnt, ignorieren Kinder diese Regeln aufgrund gefährlicher Social-Media-Challenges.

Lila NeeDoh Nice Cube Anti-Stress-Spielzeug und seine Verpackung.

In Missouri, USA, erlitt ein siebenjähriges Mädchen schwere Verbrennungen und musste sich einer Hauttransplantation unterziehen, nachdem das Spielzeug in der Mikrowelle explodierte. Ähnliche Vorfälle wurden in Großbritannien, Chicago und New Mexico gemeldet.

Ärzte betonen, dass solche Verletzungen zu Narben, Sehverlust und anderen Komplikationen führen können, und rufen Eltern dazu auf, ihre Kinder vor gefährlichen Internet-Challenges zu warnen. Zudem wird empfohlen, NeeDoh und ähnliches Spielzeug niemals zu erhitzen, einzufrieren oder an heißen Orten liegen zu lassen.

NeeDohSicherheitKinderGesundheitViral
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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