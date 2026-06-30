63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter

In Aserbaidschan ist eine 63-jährige Frau nach einem 38-jährigen Traum vom eigenen Kind zum ersten Mal Mutter geworden. Dies gab Natig Makharramov, Doktor der medizinischen Wissenschaften, bekannt.

Dem Arzt zufolge hatte die Frau über viele Jahre hinweg Behandlungen durchlaufen und konnte mit Hilfe der modernen Medizin schließlich ein gesundes Kind zur Welt bringen.

Natig Makharramov bewertete diesen Fall als einen der bedeutenden Erfolge der Medizin und merkte an, dass es Mutter und Kind gut gehe. Er wünschte dem Neugeborenen und der Mutter ein gesundes und glückliches Leben.

Das Ereignis hat in Aserbaidschan weitreichende Diskussionen ausgelöst, wobei viele Nutzer sozialer Netzwerke das Geschehene als echtes Wunder bezeichnen.