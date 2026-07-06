Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird

Wissenschaftler haben neue Berechnungen darüber vorgelegt, wie lange das Leben auf der Erde noch bestehen kann. Den Studienergebnissen zufolge könnte die Biosphäre in ihrer jetzigen Form deutlich länger existieren als bisher angenommen – etwa 1,8 Milliarden Jahre lang.

JGR Atmospheres In der im Fachmagazin veröffentlichten Studie wird betont, dass Pflanzen und der Prozess der Photosynthese auf der Erde wesentlich stabiler sind, als frühere Theorien vermuten ließen. Dies bedeutet, dass die Ökosysteme, die die Grundlage für das Leben bilden, noch Milliarden von Jahren funktionieren könnten.

Die Forscher weisen darauf hin, dass die Sonne im Zuge ihrer natürlichen Entwicklung allmählich heller und heißer wird. Heute strahlt sie etwa ein Drittel mehr Energie ab als vor 4,5 Milliarden Jahren. Experten schätzen, dass sich die Sonne noch etwa 5 Milliarden Jahre lang weiter aufheizen wird, bevor sie in die nächste Phase ihres Lebenszyklus eintritt.

Interessanterweise schätzte der britische Wissenschaftler James Lovelock im Jahr 1982, dass das auf Photosynthese basierende Leben auf der Erde nur noch 100 Millionen Jahre bestehen würde. Die neue Studie verlängert diesen Zeitraum um das 18-fache und schätzt ihn auf 1,8 Milliarden Jahre.

Allerdings glauben nicht alle Wissenschaftler an dieses Szenario. Der Astrobiologe Jacob Haqq-Misra ist der Ansicht, dass die durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre freigesetzten Treibhausgase die globale Erwärmung beschleunigen und die Biosphäre deutlich früher gefährden könnten.

Experten betonen, dass die natürliche Umwelt auf der Erde bei gleichbleibendem Tempo des globalen Klimawandels bereits innerhalb von 6.000 bis 7.000 Jahren ernsthaft gefährdet sein könnte.

Die Autoren der Studie erinnern daran, dass die Photosynthese die Grundlage des Lebens auf der Erde ist. Wenn die Temperaturen ein extremes Niveau erreichen, wird dieser Prozess zum Erliegen kommen. In der Folge werden Pflanzen verschwinden, die Nahrungskette wird unterbrochen und das Leben in seiner heutigen Form wird nicht mehr existieren können.

Gleichzeitig betont die wissenschaftliche Gemeinschaft, dass das Schicksal der Erde nicht nur von natürlichen kosmischen Prozessen abhängt, sondern auch direkt vom Umgang der Menschheit mit dem Klima.