Frauen ohne Hidschab können inhaftiert werden — Taliban

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Frauen ohne Hidschab können inhaftiert werden — Taliban

Die Abteilung zur Förderung der Tugend und Verhütung des Lasters der Taliban in der Provinz Herat, Afghanistan, hat eine neue Warnung an die Öffentlichkeit gerichtet. Darin wird betont, dass Familien sicherstellen müssen, dass Frauen die vorgeschriebenen Kleiderordnungen strikt einhalten. Andernfalls können rechtliche Schritte eingeleitet und Festnahmen vorgenommen werden. AmuTV berichtete darüber unter Berufung auf lokale Quellen und erhaltene Dokumente.

Laut einer von der Nachrichtenagentur veröffentlichten Kopie des Dokuments dürfen Männer nicht zulassen, dass Frauen ihrer Familie ohne Hidschab ausgehen. Frauen können in folgenden Fällen von der Sittenpolizei der Taliban festgenommen und in ein spezielles Frauengefängnis gebracht werden:

  • wenn sie ohne Kopftuch auf der Straße gehen;

  • wenn ihr Gesicht unbedeckt ist;

  • wenn sie in enger Kleidung gesehen werden;

  • wenn sie Kosmetika verwenden.

Das Dokument betont, dass diese Anforderungen auf dem Moralkodex der Taliban basieren. Demzufolge sind männliche Vormünder in der Familie direkt dafür verantwortlich, dass Frauen die festgelegten Kleidungsstandards einhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Verstößen gegen die Regeln rechtliche Maßnahmen ergriffen und Frauen festgenommen werden können.

Darüber hinaus legt der Anordnung die Einhaltung der Anforderungen und die Haftung männlicher Verwandter streng fest. Personen, die die Regeln nicht befolgen, können festgenommen und den Justizbehörden der Taliban übergeben werden.

Berichten zufolge wurde diese Entscheidung nach einer in Herat verbreiteten Audioaufnahme bekannt. Lokalen Quellen zufolge stammt die Audioaufnahme von der Sittenpolizei der Taliban und besagt, dass diese Maßnahme nach einer lokalen Versammlung beschlossen wurde und am 6. Juni in Kraft tritt.

In der Audioaufnahme wird auch erwähnt, dass Nachbarschaftsaktivisten und Moschee-Imame die Aufgabe haben, die Öffentlichkeit über die neuen Anforderungen zu informieren. Laut lokalen Bewohnern hat die Überwachung der Kleidung von Frauen in der Stadt Herat in den letzten Monaten zugenommen. Zu diesem Zweck wurden an belebten Orten der Stadt spezielle Kontrollpunkte eingerichtet.

TalibanAfghanistanHeratAmuTV
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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