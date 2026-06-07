Sechs Festnahmen nach Protest der „Kakerlaken-Partei“

Während eines Protests gegen den indischen Bildungsminister Dharmendra Pradhan in der Hauptstadt Neu-Delhi wurden sechs Teilnehmer festgenommen. Laut Associated Press war die Initiative hinter dem Protest die satirische „Kakerlaken-Partei“, die in kurzer Zeit über 15 Millionen Follower in den sozialen Medien sammelte und große Popularität erlangte.

Die Bewegung entstand nach einer umstrittenen Aussage des Richters am Obersten Gerichtshof Indiens, Surya Kant, der einige arbeitslose Jugendliche mit Kakerlaken verglich. Diese Äußerungen lösten breite öffentliche Diskussionen und Proteste aus.

Hunderte von Bürgern, darunter auch der Gründer der Bewegung, Abhijit Dipke, nahmen an dem Protest teil. Dipke, ein Student der Boston University und Spezialist für politische Kommunikation, der aus den USA nach Indien gereist war, schloss sich den Demonstranten an. Die Teilnehmer trugen Bücher, Nationalflaggen, Blumen und Masken mit Kakerlakenmotiven. Die Mehrheit der Protestierenden bestand aus Studenten und jungen Fachkräften.

Bei der Kundgebung am Samstag forderten die Teilnehmer den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan angesichts von Kontroversen im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung von Prüfungen. Später entwickelte sich der Protest über bildungspolitische Themen hinaus zu einem breiteren Ausdruck der Unzufriedenheit hinsichtlich Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche, wirtschaftlicher Schwierigkeiten und Zukunftsperspektiven.

Laut der Polizei wurden die Festnahmen vorgenommen, um potenzielle Zusammenstöße zwischen den Protestteilnehmern zu verhindern.

Am Ende des Protests forderten Vertreter der Bewegung, dass der Bildungsminister innerhalb von sieben Tagen von seinem Amt zurücktritt.

Die Demonstranten skandierten Parolen wie „Die Kakerlaken kommen – Dharmendra Pradhan geht!“ und forderten die Regierung auf, den Problemen der Jugend ernsthafte Aufmerksamkeit zu schenken.