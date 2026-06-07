Der tiefste Pool der Welt: Eine ganze Stadt unter Wasser versteckt

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Der tiefste Pool der Welt: Eine ganze Stadt unter Wasser versteckt

Deep Dive Dubai, in der Stadt Dubai gelegen, ist als der tiefste künstliche Pool der Welt anerkannt. Seine Tiefe beträgt 60,02 Meter, und er ist im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.

Der Pool wurde am 28. Juli 2021 offiziell eröffnet und ist mit 14 Millionen Litern Süßwasser gefüllt. Dieses Volumen entspricht etwa sechs olympischen Standardbecken.

Einer der interessantesten Aspekte von Deep Dive Dubai ist sein Innendesign. Es wurde im Thema „versunkene Stadt“ gestaltet und bietet unter Wasser Zimmer, Autos, Motorräder und verschiedene Objekte. Dies ermöglicht es den Besuchern, sich zu fühlen, als würden sie in einer mysteriösen Stadt schwimmen.

Hier sind Bedingungen sowohl für professionelle Taucher als auch für Anfänger geschaffen. Gäste können an verschiedenen Unterwasseraktivitäten wie Sporttauchen und Freediving teilnehmen.

Diese einzigartige Struktur hält nicht nur einen Rekord, sondern weckt auch weltweit großes Interesse als hervorragendes Beispiel moderner Ingenieurskunst und Design.

DubaiDeep Dive DubaiGuinness
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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