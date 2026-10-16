«Wenn ich geraucht und getrunken hätte...»: Trump sprach über sein Leben und schädliche Gewohnheiten

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«Wenn ich geraucht und getrunken hätte...»: Trump sprach über sein Leben und schädliche Gewohnheiten

US-Präsident Donald Trump sprach über die Komplexität seines Lebens, den täglichen politischen Druck sowie seine persönlichen Gewohnheiten und erinnerte erneut an seine konsequente Haltung zu Gesundheit und Disziplin. Das Staatsoberhaupt betonte, dass er in seinem Leben genug ernsthafte und komplizierte Probleme habe, schädliche Gewohnheiten jedoch keinesfalls dazu gehörten.

Der Präsident erklärte, dass hinter seinen enormen Erfolgen in der Politik und im großen Geschäft genau das Prinzip stehe, sich von schädlichen Gewohnheiten vollständig fernzuhalten.

«Wenn ich geraucht und getrunken hätte, wäre ich jetzt nicht hier»

Donald Trump beschrieb seinen gesunden Lebensstil und die Abwesenheit schädlicher Gewohnheiten wie folgt:

  • Persönliche Wahl und Entschlossenheit: «Ich habe einige sehr ernste Probleme, aber Rauchen und Alkohol gehören nicht dazu. Ich möchte diese absolut nicht zu meiner Liste der Probleme hinzufügen;

  • Erfolgsfaktor: Wenn ich geraucht und Alkohol getrunken hätte, kann ich Ihnen versichern, wäre ich jetzt nicht hier», betonte er.

Trumps berühmtes Prinzip: Ein Leben lang Verzicht auf schädliche Gewohnheiten

Trumps Haltung gegenüber Alkohol, Tabak und anderen schädlichen Substanzen war während seines gesamten Lebens eines seiner wichtigsten Prinzipien:

  • Familiäre Erfahrung und Lektion: Wie der Politiker mehrfach betonte, war der frühe Tod seines Bruders Fred Trump aufgrund von Alkoholabhängigkeit für ihn schon in jungen Jahren eine große Lektion, niemals zu solchen Substanzen zu greifen;

  • Energie und klarer Verstand: Trump zeigt, dass man bei hohem Stress, ständigem Druck und der Arbeit rund um die Uhr in der Staatsführung nur mit einem gesunden Körper und klarem Denken stabile Ergebnisse erzielen kann.

Diese Aussage des US-Präsidenten erinnerte daran, dass der Griff zu schädlichen Gewohnheiten zur Bewältigung von Stress und Müdigkeit in der modernen Welt kein Problem löst, sondern dass eine gesunde Wahl der Hauptfaktor für Erfolg und Langlebigkeit ist.

Donald TrumpGesunder LebensstilSchädliche GewohnheitenUSAPolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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