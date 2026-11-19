Die Gespräche der drei Staatschefs fanden am 19. November im chinesischen Shenzhen im Rahmen des 33. Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt. „Silin Shanchjuan“ Das Gespräch in der Staatsresidenz dauerte fast eineinhalb Stunden.

„Ich denke, das Treffen war eine 12 von 10. Auf einer Skala von null bis zehn endete es mit 12 Punkten. Die Verhandlungen liefen sehr gut“, sagte Donald Trump.

Der US-Präsident Donald Trump der russische Präsident in China Wladimir Putin und der Vorsitzende der VR China Xi Jinping bewertete das trilaterale Treffen mit der höchstmöglichen Punktzahl. NBC News berichtete unter Berufung auf den Korrespondenten Gabe Gutierrez, der mit dem Chef des Weißen Hauses telefonierte, dass der amerikanische Staatschef das Gespräch als „großartig“ bezeichnete und betonte, dass die Gipfelteilnehmer „fantastische Beziehungen“ aufbauen konnten.

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NBC News Journalist Gabe Gutierrez teilte mit, dass das Haupt- und zentrale Thema der Gespräche des Washingtoner Chefs die friedliche Beilegung des Ukraine-Konflikts war. Die Situation um den Iran wurde während der Verhandlungen hingegen kaum thematisiert.

Darüber hinaus diskutierten Donald Trump und Xi Jinping ausführlich über die Notwendigkeit, grundlegende restriktive Normen und Regeln im Bereich der künstlichen Intelligenz einzuführen, die der US-Präsident als „Superintelligenz“ bezeichnete.

Details zum Gipfel Wichtige Informationen und Ergebnisse Datum und Ort 19. November 2026, Shenzhen (Residenz „Silin Shanchjuan“) Dauer Trilaterales Gespräch — ca. 1,5 Stunden; Dialog zwischen Putin und Trump — ca. 40 Minuten Hauptagenda Beilegung des Ukraine-Konflikts und restriktive Normen für künstliche Intelligenz Abschlussdokument Gemeinsame Friedenserklärung zur Verringerung nuklearer Risiken und zur Reform der UN

Gemeinsame Friedenserklärung und bilateraler Dialog

Neben dem allgemeinen Gipfeltreffen in Shenzhen fand auch ein separates bilaterales Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump statt, das etwa 40 Minuten dauerte.

Nach Abschluss des historischen trilateralen Gipfels verabschiedeten die Staatschefs von Russland, den USA und China eine gemeinsame Friedenserklärung. In diesem Dokument bekräftigten die Führer der drei Großmächte offiziell ihr Engagement, den Dialog zur Verringerung nuklearer Risiken fortzusetzen und die Vereinten Nationen (UN) zu reformieren.

Glauben Sie, dass Trumps positive Bewertung des Gipfels und die gemeinsame Friedenserklärung der drei Mächte in den kommenden Monaten zu realen Veränderungen im Ukraine-Konflikt und in der globalen Politik führen werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!