Trump kündigt Bereitschaft für nächstes Treffen mit Putin an: Warum ist Miami fragwürdig?

Im Zentrum der Weltpolitik, in New York, am Rande der 81. UN-Generalversammlung, äußerte sich der US-Präsident Donald Trump über die Möglichkeit eines neuen Gipfeltreffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Der Chef des Weißen Hauses enthüllte diesen brisanten Plan vor Journalisten während der Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trump betonte die Bereitschaft des russischen Staatschefs zu einem neuen Dialog: „Nun, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass er bereit ist, sich zu treffen. Unser Treffen in Alaska hat stattgefunden. Ich denke, er wird einem weiteren Treffen zustimmen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob es in Miami stattfinden wird.“, so seine Äußerung. Diese Worte, die in der offiziellen Übertragung des Weißen Hauses zu hören waren, bestätigten, dass die Kontakte hinter den Kulissen zwischen den beiden Supermächten nicht abgerissen sind.

Zur Erinnerung: Die beiden Staatschefs trafen sich am 15. August 2025 auf dem Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Alaska in einem geschlossenen Format, um Wege zur Lösung des Ukraine-Konflikts zu erörtern. Obwohl der britische Sicherheitsberater Jonathan Powell behauptete, der „Anchorage-Kompromiss sei völlig tot“, deutet Trump auf die Notwendigkeit neuer Gespräche hin. Gleichzeitig wird erwartet, dass der russische Präsident nicht am G20-Gipfel in den USA teilnimmt, sondern zum APEC-Gipfel nach China reist.

Welchen neutralen Ort werden Washington und Moskau also für neue Verhandlungen wählen, welches politische Signal sendete Trump, indem er das Treffen mit Putin vor den Augen von Selenskyj erwähnte, und wie wird der kommende Gipfel das Schicksal des Krieges bestimmen?

„Putins Bereitschaft, die Zweifel an Miami und die Erfahrung aus Alaska“: 5 Kernpunkte der Erklärung

Wichtige Aspekte von Trumps Auftritt in New York und die Aussichten für den Gipfel:

Möglichkeit eines neuen Treffens anerkannt: Trump bestätigte offen, dass er bald wieder mit Putin an einem Verhandlungstisch sitzen könnte;

G20 in Miami könnte abgelehnt werden: Der US-Präsident äußerte Zweifel daran, dass der Gipfel im Rahmen der G20 im Dezember in Miami stattfinden wird;

Das Bekenntnis vor den Augen Selenskyjs: Diese unerwartete Erklärung wurde direkt während des Treffens mit Wolodymyr Selenskyj öffentlich gemacht;

Geschichte der Vereinbarungen in Alaska: Die Staatschefs trafen sich zuletzt im August 2025 auf einem Militärstützpunkt in Alaska hinter verschlossenen Türen, um die Ukraine-Frage zu besprechen;

Der Unterschied zwischen Peking und Übersee: Wladimir Putin plant, in naher Zukunft am APEC-Gipfel in China teilzunehmen, anstatt in die USA zu reisen.

Dialog zwischen Trump und Putin: Vergleich des Alaska-Gipfels 2025 und des neuen Plans

Analyse der historischen und potenziellen Richtungen des Dialogs der beiden Staatschefs:

Kriterien und Parameter 15. August 2025 (Alaska-Gipfel) Geplanter neuer Gipfel 2026 Ort des Treffens Anchorage, Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson Unbekannt (Miami-Wahrscheinlichkeit sehr gering) Hauptdiskussionsthema Friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts Einfrieren der Militäraktionen und Waffenstillstandsbedingungen Reaktion Europas Mit Sorge beobachtet Betrachtet den „Anchorage-Kompromiss als tot“ Trumps Position Suche nach schnellem Kompromiss und Einigung „Putin ist bereit für ein weiteres Treffen und wird zustimmen“ Wahrscheinlichkeit von Putins Teilnahme Hatte US-Territorium persönlich besucht Teilnahme an G20 in den USA unwahrscheinlich, Reise nach China (APEC) erwartet Geopolitisches Ziel Festlegung der ursprünglichen Grenzen des Konflikts Formalisierung eines endgültigen großen politischen Deals

Expertise zu internationaler Diplomatie und Geopolitik: Warum sprach Trump gerade neben Selenskyj darüber?

Schlussfolgerungen von politischen Kommentatoren und Analysten für internationale Sicherheit:

Offenes psychologisches Signal an Kiew: Dass Trump neben Selenskyj steht und sagt: „Putin ist bereit für ein Treffen, wir werden uns wiedersehen“, ist kein Zufall; es ist ein offenes Signal an Kiew, dass das Schicksal des Konflikts direkt durch Verhandlungen zwischen Washington und Moskau entschieden wird;

Warum das G20-Format in Miami nicht passt: Der G20-Gipfel im Dezember ist multilateral, was Probleme mit europäischen Staaten und internationalen Haftbefehlen aufwerfen könnte; für den russischen Staatschef ist ein bilaterales Treffen in einem neutralen Drittstaat (z. B. im Nahen Osten oder in Asien) sicherer und akzeptabler als eine Reise in den amerikanischen Kurort Miami;

Wird das „Anchorage-Format“ wiederbelebt?: Obwohl Londoner Beamte die Alaska-Verhandlungen als „tot“ bezeichneten, versucht Trump, diesen Kanal am Leben zu erhalten; das bedeutet, dass bestimmte Prinzipien, die 2025 hinter den Kulissen erreicht wurden, immer noch auf dem Tisch liegen;

Der China-Faktor und APEC: Dass Putin den APEC-Gipfel in China dem G20-Gipfel in den USA vorzieht, zeigt den Wunsch, unter gesonderten Bedingungen mit Trump zu sprechen, während die strategische Allianz Moskaus mit Peking gewahrt bleibt.

Donald Trumps offene Erklärung über ein nächstes Treffen zeigt, dass der Dialog auf höchster Ebene über die neue Weltkarte zwischen den Großmächten sehr bald wieder aufgenommen wird.

Wo und unter welchen Bedingungen könnte Ihrer Meinung nach das nächste Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin stattfinden? Kann dieser potenzielle Gipfel den Konflikt in der Ukraine vollständig beenden? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Vermutungen und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese exklusive Analyse zur großen Geopolitik mit all Ihren Freunden!