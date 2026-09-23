In einer Zeit, in der Handelskonflikte und geopolitische Spannungen zwischen den beiden wirtschaftlichen Giganten der Welt – den USA und China – andauern, findet ein beispielloses historisches Ereignis statt, das die globale Landkarte verändern könnte. Zum ersten Mal seit 11 Jahren ist der chinesische Staatspräsident Xi Jinping zu einem offiziellen Staatsbesuch in die USA aufgebrochen. In Peking wurde der Austausch von Besuchen der beiden Staatschefs innerhalb eines halben Jahres als „historischer Wendepunkt“ bewertet. Während dieses hochrangigen Treffens, das nach Pekinger Zeit vom 23. bis zum 25. September dauert, wird der US-Präsident Donald Trump den chinesischen Staatschef voraussichtlich persönlich direkt auf dem Rollfeld des Flughafens empfangen – ein in der diplomatischen Protokollführung Trumps äußerst seltenes und beispielloses Signal.

Zur Erinnerung: Der letzte offizielle Staatsbesuch von Xi Jinping in den USA fand im September 2015 (unter Barack Obama) statt; obwohl er später im Rahmen von Gipfeltreffen in Mar-a-Lago (2017) und in San Francisco (2023) war, wurde ein solch umfassender Staatsbesuch seit über einem Jahrzehnt nicht mehr verzeichnet. Im Vorfeld des Besuchs fanden wichtige diplomatische Gespräche zwischen dem chinesischen Außenminister Wang Yi und dem US-Außenminister Marco Rubio statt, bei denen die Parteien prinzipielle Leitlinien für gegenseitigen Respekt, die Berücksichtigung von Interessen und die Kontrolle von Konflikten festlegten.

Können das Weiße Haus und Peking die Handelskriege beenden und ein neues globales Wirtschaftsabkommen schließen? Wie werden sich die Verhandlungen zwischen Trump und Xi Jinping auf das Schicksal Russlands, der Ukraine und Taiwans auswirken, und wird das Treffen in Washington der Beginn einer neuen multipolaren Welt sein?

„11 Jahre Pause, persönliche Wertschätzung durch Trump und eine neue Ära“: Die 5 Kernpunkte des Gipfels

Die wichtigsten Fakten und Details rund um den USA-Besuch von Xi Jinping:

Erster Staatsbesuch seit 11 Jahren: Der chinesische Staatschef unternimmt erstmals seit 2015 eine offizielle Mission mit dem Status eines vollständigen Staatsbesuchs in die USA;

Trumps unerwartetes Signal: Es wird erwartet, dass US-Präsident Donald Trump entgegen diplomatischen Gepflogenheiten Xi Jinping persönlich am Flugzeug am Flughafen empfängt;

Historischer Austausch innerhalb eines halben Jahres: Die kontinuierlichen Kontakte auf höchster Ebene zwischen den Parteien in den letzten sechs Monaten wurden vom offiziellen Peking als „historische Etappe“ bezeichnet;

Verhandlungen zwischen Wang Yi und Marco Rubio: Die Diplomatiechefs beider Länder haben vor dem Treffen die Agenda für konstruktive strategische Stabilität und die Kontrolle von Interessen bestätigt;

Frage des globalen Friedens: Im Zentrum der Verhandlungen stehen nicht nur Handel und Zölle, sondern auch die Brandherde der Welt und Fragen der globalen Sicherheit.

Die Geschichte der USA-Besuche von Xi Jinping und seine heutige Mission

Dynamik der Reisen des chinesischen Staatschefs über den Ozean und Merkmale des Gipfels 2026:

Kriterien und Parameter Staatsbesuch 2015 (Ära Barack Obama) Historischer Staatsbesuch 2026 (Ära Donald Trump) Status der Reise Offizieller Staatsbesuch (Seattle, Washington, New York) Vollständiger Staatsbesuch (23.–25. September) Grad des Empfangs Standard-Protokollmaßnahmen Trump wird voraussichtlich persönlich am Flugzeug empfangen Zustand der bilateralen Beziehungen Beginn des Wettbewerbs, relative wirtschaftliche Zusammenarbeit Ära der Handelskriege und technologischen Blockaden Vorbereitungsvertreter Klassische Diplomaten der USA und Chinas Wang Yi und US-Außenminister Marco Rubio Hauptthemen Klimawandel und 70 Jahre UN Globaler Handel, Russland-Ukraine-Konflikt und Sicherheit Geopolitisches Ziel Demonstration des Aufstiegs Chinas Vereinbarung einer neuen Weltordnung in Form einer „Großen Zwei“ (G2)

Expertise zu internationaler Geopolitik und Wirtschaft: Warum ist dieser Gipfel für die Welt entscheidend?

Schlussfolgerungen führender Politikwissenschaftler und Analysten für internationale Diplomatie:

Wiederherstellung der persönlichen „Chemie“ zwischen Trump und Xi: Donald Trump hat Xi Jinping während seiner Amtszeit immer als starken Anführer respektiert; dass Trump ihn am Flugzeug empfängt, ist für das offizielle Peking sehr wertvoll und trägt dazu bei, die Verhandlungen in einer warmen und kompromissbereiten Atmosphäre zu beginnen;

Die Linie Rubio und Wang Yi: Außenminister Marco Rubio galt früher als der härteste Politiker gegenüber China; doch sein Gespräch mit Wang Yi über strategische Stabilität bedeutet, dass Washington einen direkten Zusammenstoß mit China vermeiden und zu einem pragmatischen Handelsabkommen bereit ist;

Ukraine und die globale Landkarte: Die USA und China sind die einzigen zwei Mächte, die die Macht haben, alle großen Konflikte der Welt zu lösen; es wird erwartet, dass beim Gipfel die Rolle Pekings in der Russland-Ukraine-Frage und die Sanktionspolitik entscheidend überdacht werden;

Auswirkungen auf die Weltwirtschaft: Eine Lockerung der Handelsbeschränkungen durch die beiden Giganten oder die Unterzeichnung neuer Wirtschaftsabkommen bietet auch für die Weltmärkte, einschließlich der asiatischen Staaten und Zentralasiens große Freiheiten in Energie und Logistik.

Der Besuch von Xi Jinping in Washington ist das wichtigste geopolitische Ereignis des 21. Jahrhunderts und könnte eine lang ersehnte Ära der Stabilität in der Weltpolitik einleiten.

Glauben Sie, dass das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping die Handelskriege und die globale Konfrontation beenden kann? Kann man den persönlichen Empfang des chinesischen Staatschefs durch Trump am Flughafen als Bereitschaft der USA zum Kompromiss werten oder ist dies nur eine subtile diplomatische Taktik? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Ereignisses, das die Zukunft der Welt bestimmt, mit all Ihren Freunden!