Im Festsaal des Weißen Hauses in Washington fand ein beispiellos prunkvolles Abendessen zu Ehren des offiziellen Staatsbesuchs des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und seiner Ehefrau Peng Liyuan statt. Bei diesem Empfang, der im Rahmen des bedeutendsten Besuchs zwischen den beiden globalen Supermächten im letzten Jahrzehnt organisiert wurde, sprachen US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping Trinksprüche aus, die zu einem Symbol für echte Herzlichkeit und eine historische Wende in der Weltdiplomatie wurden.

Donald Trump drückte den hochrangigen Gästen, die eine weite Reise über den Ozean angetreten hatten, in diesem historischen Jahr, in dem das 250-jährige Jubiläum der USA gefeiert wird, seinen Dank aus und hob bei einem Toast die Verbindungen hervor, die die beiden großen Nationen vereinen: «Ich möchte ein Glas erheben auf Präsident Xi, Madame Peng und auf eine langfristige Beziehung zwischen China und Amerika, die die tausenden Meilen wie eine feste Brücke verbindet und Jahrhunderte umspannt!». Trump wünschte den Völkern beider Länder Harmonie, Frieden und große Erfolge.

Xi Jinping erwiderte die diplomatische Geste und erhob sein Glas auf die Gesundheit von Donald Trump und der First Lady Melania Trump: «Ich schlage vor, das Glas auf die Gesundheit von Präsident Donald Trump und Frau Melania sowie auf den Wohlstand und Fortschritt Chinas und der USA und die aufrichtige Freundschaft zwischen unseren Völkern zu erheben!». Diese herzlichen Worte, die zu Ehren der chinesischen Delegation geäußert wurden, die sich vom 24. bis 25. September in den USA aufhielt, zeugen davon, dass die Ära der Konfrontation zwischen den beiden nuklearen und wirtschaftlichen Giganten hinter uns liegt und ein neues Fundament für den Weltfrieden gelegt wird.

Was bedeutet dieses Symbol der Brücke, das zum 250-jährigen Jubiläum der USA erklang, für die Geopolitik der Welt? Welches Signal sandten der persönliche Respekt von Trump und Xi Jinping an die Weltmärkte und warum wurde das Abendessen im Weißen Haus zum Mittelpunkt globaler Diskussionen?

«Die Brücke über tausend Meilen, 250 Jahre Geschichte und Trumps Gesundheit»: 5 Kernpunkte des Banketts im Weißen Haus

Die wichtigsten Fakten zum festlichen Abendessen im Weißen Haus und den historischen Trinksprüchen:

«Die Brücke, die tausend Meilen verbindet»: Donald Trump verglich die Beziehungen zwischen den USA und China mit einer stabilen Brücke, die tausende Meilen überbrückt und Jahrhunderte umspannt;

Besuch zum 250-jährigen Jubiläum der USA: Besonderer Dank wurde dafür ausgesprochen, dass der chinesische Staatschef in dem Jahr, in dem das 250-jährige Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit gefeiert wird, mit seiner Familie zu Besuch kam;

Herzliche Geste von Xi Jinping: Der chinesische Staatschef erhob offiziell das Glas auf die Gesundheit von Donald Trump und Melania Trump sowie auf den Wohlstand beider Länder;

Symbolische Teilnahme von Peng Liyuan und Melania Trump: Dieses Abendessen unter Beteiligung der Ehefrauen der Staatschefs war ein Höhepunkt der «Soft Power» und der kulturellen Diplomatie;

Aufruf zu Weltfrieden und Harmonie: In den Trinksprüchen der Staatschefs standen nicht globale Konfrontation, sondern Fortschritt, Zusammenhalt und gemeinsame Interessen im Mittelpunkt.

Historische Trinksprüche im Weißen Haus: Vergleich der Erklärungen von Donald Trump und Xi Jinping

Wichtige symbolische und diplomatische Maßstäbe, die von den beiden Staatschefs beim Abendessen gesetzt wurden:

Maßstäbe und Symbole Trinkspruch von US-Präsident Donald Trump Antwort-Toast von Chinas Staatspräsident Xi Jinping Personen, auf die angestoßen wurde Präsident Xi Jinping, Madame Peng Liyuan und die Völker beider Länder Präsident Donald Trump, Frau Melania und die Freundschaft der Völker Historischer Kontext und Symbolik «Die Brücke, die tausend Meilen verbindet» und das 250-jährige Jubiläum der USA «Fortschritt, Wohlstand und der Weg des Friedens für beide Länder» Hauptwünsche Harmonie, Frieden, Erfolg und jahrhundertelange Beziehungen Gesundheit, nationaler Aufstieg und strategische Freundschaft Diplomatischer Status Hohe offizielle Geste als Gastgeber des Weißen Hauses Das herzlichste Fazit des ersten Staatsbesuchs seit 10 Jahren Einfluss auf die Weltöffentlichkeit Offenes Signal, dass Handelskriege und politische Kälte beendet sind Grünes Licht für Weltmärkte und bilaterale Investitionen

Diplomatische und geopolitische Expertise: Warum sind diese Trinksprüche mehr als nur Etikette?

Fazit von Experten für internationales Protokoll, Politikwissenschaftlern und Kommentatoren:

Strategisches Gewicht der «Brücken»-Metapher: Der von Donald Trump verwendete Ausdruck der «Brücke, die tausend Meilen verbindet» zeigt, dass wirtschaftliche und technologische Barrieren, die unter früheren Verwaltungen errichtet wurden, nun durch offenen Handel und logistische Verbindungen ersetzt werden sollten;

Diplomatie der First Ladies (First Lady Diplomacy): Die direkte Erwähnung und Würdigung von Madame Peng Liyuan und Melania Trump bei diesem Festakt hob den Dialog zwischen Washington und Peking von einer rein trockenen geopolitischen Debatte auf eine Ebene des menschlichen, vertrauensvollen und familiären Respekts;

Besuch vor dem Hintergrund des 250-jährigen Jubiläums Amerikas: Dass der chinesische Staatschef zum 250-jährigen Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit im Weißen Haus das Glas erhob, ist ein offenes Eingeständnis Washingtons, Peking als gleichberechtigten Partner auf der politischen Weltkarte zu akzeptieren;

Friedenssignal bei internationalen Krisen: Die Wünsche nach «Harmonie und Frieden» in den Trinksprüchen sind ein wichtiges Signal dafür, dass die beiden Staatschefs eine gemeinsame Position zur Verringerung der Spannungen in den Brennpunkten der Welt (Ukraine, Naher Osten, Asien-Pazifik) gefunden haben.

Die Worte, die an diesem festlichen Abend im Weißen Haus erklangen, bewiesen, dass die Beziehungen zwischen den USA und China den Strudel der Konfrontation verlassen haben und sich dem Bau von Brücken des Friedens und der Stabilität für die Zukunft der Menschheit zuwenden.

Glauben Sie, dass diese freundschaftlichen Trinksprüche von Trump und Xi Jinping die jahrelange Kälte und die Handelsbeschränkungen zwischen den beiden Supermächten endgültig beenden können? Wie bewerten Sie persönlich den im Weißen Haus geäußerten Ausdruck der «Brücke, die tausend Meilen verbindet» und dieses historische Abendessen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse, die die Weltpolitik bewegt, mit all Ihren Liebsten!