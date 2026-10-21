Vater von 58 Kindern in Afghanistan hat Schwierigkeiten, seine Familie zu ernähren

Muhammad Sadiq, der in der afghanischen Provinz Uruzgan lebt, hat 58 Kinder mit seinen vier Frauen. Es fällt ihm jedoch schwer, die große Familie finanziell zu unterstützen, die Kinder mit Nahrung zu versorgen und Bedingungen für ihre Bildung zu schaffen.

Laut BBC arbeitet der 57-jährige Muhammad Sadiq in einem Autohandel. Er sagt, dass er etwa 1.000 Afghani verdient, wenn ein Auto verkauft wird. Das reicht nicht aus, um alle Bedürfnisse der großen Familie zu decken. Deshalb sammeln einige seiner Kinder Papier und Plastik, um die Familie zu unterstützen.

In der Familie wird normalerweise zweimal täglich gekocht. Die Lebensbedingungen sind ebenfalls sehr schwierig: Manchmal müssen sechs bis sieben Personen unter einer einzigen dünnen Decke schlafen.

Muhammad Sadiq sagte, er habe versucht, allen seinen Kindern Bildung zu ermöglichen, aber es fehle an Mitteln. Da er sich nicht immer an die Namen seiner Kinder erinnern könne, nenne er sie oft einfach „Sohn“ oder „mein Kind“.

Der Vater erklärt, dass sein Wunsch nach vielen Kindern mit seinem religiösen Glauben zusammenhänge. Sein Hauptwunsch ist nun, dass seine Kinder eine Ausbildung erhalten und die Familie ausreichend zu essen hat. Deshalb hat er die Regierung, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmer um Hilfe gebeten.