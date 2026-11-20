Die 201. russische Militärbasis wird ihre Tätigkeit in Tadschikistan fortsetzen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur «Interfax» unter Berufung auf die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem tadschikischen Staatschef Emomali Rahmon in Duschanbe.

Die Staatsoberhäupter bestätigten ihre einmütige Position zum Verbleib der 201. russischen Militärbasis in Tadschikistan. Die Parteien betonten nachdrücklich, dass diese Basis auch in Zukunft als wichtiger Faktor für die Stabilität in der Region fungieren müsse. Darüber hinaus fand im Rahmen der Gespräche ein separates Treffen unter Beteiligung von Militärvertretern und Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums (darunter der Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs, Igor Kostjukow) statt.

Tadschikisch-afghanische Grenze und die Afghanistan-Frage

Während des Treffens Emomali Rahmon informierte seinen russischen Kollegen über die aktuelle Lage an der tadschikisch-afghanischen Grenze. Es wurde festgestellt, dass trotz vereinzelter Vorfälle mit Schmugglern insgesamt Anzeichen von Stabilität zu beobachten sind.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Verhandlungen standen Fragen der Zusammenarbeit in Bezug auf Afghanistan, insbesondere unter Berücksichtigung des kürzlichen Besuchs des stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Alexei Owertschuk in Kabul.

Verhandlungsthemen Wichtigste Ergebnisse und Erklärungen Militärisch-strategische Zusammenarbeit Die 201. russische Militärbasis bleibt als Faktor regionaler Stabilität in Tadschikistan Afghanistan und Grenzfrage Die Lage an der tadschikisch-afghanischen Grenze sowie die Beziehungen zu Kabul wurden erörtert Globale Geopolitik In Shenzhen Die Bedeutung der Ergebnisse des Russland-China-USA-Gipfels für Zentralasien wurde hervorgehoben Handel und Wirtschaft Russland wurde als wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner sowie Verbündeter Duschanbes bestätigt

Ergebnisse des Shenzhen-Gipfels und wirtschaftliche Beziehungen

Wladimir Putin teilte Emomali Rahmon die Ergebnisse seines Besuchs in der chinesischen Stadt Shenzhen mit (wo insbesondere ein trilaterales Treffen der Staatschefs von Russland, China und den USA stattgefunden hatte). Der russische Staatschef betonte, dass die Ergebnisse dieses Gipfels für Zentralasien von großer Bedeutung seien, da die Länder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in vielerlei Hinsicht Nachbarn Tadschikistans seien.

Darüber hinaus erörterten die Parteien aktuelle Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie große gemeinsame Projekte. Emomali Rahmon betonte, dass Russland weiterhin der wichtigste Handels- und Wirtschaftspartner sowie ein zuverlässiger Verbündeter Duschanbes bleibe und sich die bilateralen Beziehungen stabil entwickelten.

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