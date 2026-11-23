Die 51-jährige Kumisay Palekeyeva aus der kasachischen Region Mangghystau hat mithilfe einer IVF ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Frau und ihr Ehemann hatten vor einem Jahr ihre drei Kinder durch eine Kohlenmonoxidvergiftung verloren. Dies berichtete Nur.kz darüber.

Es wurde bekannt, dass sich die Tragödie im Jahr 2025 im Wohngebiet „Qalmaqas“ im Bezirk Munaily ereignete. Die älteste Tochter wurde 1995, der Sohn 2009 und die jüngste Tochter 2012 geboren; alle drei starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Nachdem sie ihre Kinder verloren hatten und eine schwere psychische Krise durchlebten, beschloss das Ehepaar, erneut Eltern zu werden. Die Klinik „Ecomed“ stellte ihnen ein spezielles Zertifikat aus, um ihnen eine kostenlose IVF-Behandlung zu ermöglichen.

Nach Angaben des Perinatalzentrums „Ana men bala“ in der Region kam das Baby am 17. November zur Welt. Das Mädchen wog bei der Geburt 3400 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Die Entbindung erfolgte per Kaiserschnitt. Der chirurgische Eingriff wurde von der Ärztin Japirak Yepenova durchgeführt.

Medizinisches Personal teilte mit, dass die Schwangerschaft ohne Komplikationen verlief. Mutter und Kind sind derzeit wohlauf.

Kumisay sagte, sie habe anfangs aufgrund ihres Alters nicht geglaubt, dass sie noch einmal ein Kind bekommen könne. Doch nach der Familientragödie beschloss sie, noch einmal Mutter zu werden.

„Nachdem unser Haus leer geworden war, beschloss ich, zumindest mithilfe einer IVF schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen. Ich wollte jemanden an meiner Seite haben, der mich stützt und für den ich sorgen kann; ich wollte wieder einen Grund zum Leben und ein Ziel haben“, erzählte die Frau.

Bei der ersten Doppler-Ultraschalluntersuchung wurde dem Paar mitgeteilt, dass sie ein Mädchen erwarten. Der Vater wählte den Namen für das Baby aus: Ariya.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Klinik „Ecomed“ für 2026 weitere 30 Zertifikate für kostenlose IVF-Behandlungen an Familien vergeben hat.

Darüber hinaus erweiterte das Ehepaar seine Familie weiter und adoptierte im September 2026 ein 13-jähriges Kind. Auf diese Weise hat die Familie, die einen schweren Verlust erlitten hat, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen.