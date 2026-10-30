In Afghanistan ist der Anbau von Schlafmohn und die illegale Opiumproduktion rasant gestiegen. Laut einem Bericht der „Afghanistan International“, der sich auf Daten des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) vom Oktober 2026 stützt, wurden in diesem Bereich die höchsten Wachstumsraten der letzten Jahre verzeichnet.

Als Hauptgrund hierfür werden die schweren wirtschaftlichen Nöte der afghanischen Bauern, das Fehlen alternativer Einkommensquellen sowie die Unmöglichkeit genannt, aufgrund von Dürreperioden mit traditionellen landwirtschaftlichen Produkten Gewinne zu erzielen.

Alarmierende Zahlen: 43.000 Hektar und 1.500 Tonnen Opium

In den vom UN-Büro vorgelegten Analysen wird die Situation wie folgt bewertet:

Drastische Ausweitung der Anbauflächen: Im Jahr 2026 erreichten die mit Schlafmohn bepflanzten Flächen in Afghanistan fast 43.000 Hektar. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahreswert (ca. 10.000 Hektar) einem Anstieg um 330 Prozent; Fünffacher Anstieg der Produktion:

Das Volumen der Opiumherstellung ist von 300 Tonnen im Vorjahr auf fast 1.500 Tonnen gestiegen, was einem Zuwachs von 400 Prozent entspricht; Erste Welle nach dem Verbot:

Obwohl die aktuellen Zahlen noch unter dem Niveau vor dem 2022 von den Taliban verhängten offiziellen Verbot liegen (damals betrug die Fläche 232.000 Hektar), ist dies der erste ernsthafte und massive Anstieg seit Inkrafttreten des Verbots. Was zwingt die Bauern zu diesem Schritt?

Die Exekutivdirektorin des UNODC, Ghada Waly, betonte, dass es äußerst schwierig bleibe, den Anbau solcher illegalen Pflanzen zu verhindern, solange arme Bauern keine anderen legalen und nachhaltigen Einkommensquellen zur Ernährung ihrer Familien hätten:

Verlustgeschäft mit legalen Pflanzen:

Gespräche mit Landwirten zeigen, dass die Einnahmen aus dem Weizenanbau kaum die Kosten decken. Der Preis für Baumwolle ist in einigen Regionen sogar um fast das Dreifache gefallen; Hungersnot in den Familien:

Den Bauern zufolge reichte eine Mohnernte früher aus, um die gesamte Familie das ganze Jahr über zu versorgen. Heute reichen die geringen Erträge aus legalen Produkten nicht einmal mehr aus, um die Kinder ausreichend zu ernähren; Dürre und Wassermangel:

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung leidet unter systematischer Wasserknappheit und Dürre. Zudem verschärft die Rückkehr von Millionen Flüchtlingen den Wettbewerb um begrenzte Ressourcen und Arbeitsplätze, was die Bauern dazu drängt, den lukrativen Schlafmohn anzubauen; Wertvolle Ernte:

Obwohl der Opiumpreis derzeit von 570 Dollar im Vorjahr auf 500 Dollar pro Kilogramm gesunken ist, ist er immer noch fünfmal höher als der Preis vor dem Verbot (unter 100 Dollar). Verstecken vor Kontrollen und offizielle Reaktion

Um unter dem Verbot nicht bestraft zu werden, nutzen die Bauern verschiedene Tarnmethoden: Sie pflanzen kleine Mohnfelder inmitten hoher Getreidefelder oder an versteckten Orten und verändern die Pflanzzeiten künstlich, um Razzien zu entgehen.

Die offiziellen Vertreter der Taliban wiesen die Zahlen des UN-Berichts zurück und erklärten, die tatsächlichen Anbauflächen seien nur halb so groß wie angegeben. Regierungsvertreter betonten, dass Razzien zur Vernichtung der Mohnfelder andauern, und wiesen darauf hin, dass finanzielle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft notwendig sei, um alternative Lebensgrundlagen für die Bauern zu schaffen.

Die tiefe Wirtschafts- und Klimakrise in Afghanistan befeuert erneut den Anbau illegaler Drogen und sendet neue besorgniserregende Signale für die regionale Sicherheit.

Afg‘onistondagi chuqur iqtisodiy va iqlim inqirozi noqonuniy giyohvandlik vositalari yetishtirilishiga qayta turtki berib, mintaqaviy xavfsizlik uchun yangi xavotirli signallarni keltirib chiqarmoqda.