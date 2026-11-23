Ab dem 1. Januar 2027 wird in Kirgisistan eine einmalige finanzielle Unterstützung für kinderreiche Mütter eingeführt, die dauerhaft in hochgelegenen und abgelegenen Gebieten leben. Im Rahmen des Programms „Bala bereke“ werden für das zehnte und jedes weitere Kind 2 Millionen Som (ca. 22.900 Dollar) ausgezahlt.

Dies gab der stellvertretende Vorsitzende des kirgisischen Ministerkabinetts, Adylbek Kasymalijew, bekannt.

Das Programm zielt darauf ab, die Geburtenrate im Land zu erhöhen und kinderreiche Familien zu unterstützen, die unter schwierigen natürlichen Bedingungen leben.

Die Höhe der Zahlung richtet sich nach der Geburtenreihenfolge. So werden für das vierte Kind 100.000 Som, für das fünfte 600.000 Som und für das sechste 800.000 Som bereitgestellt.

Für das siebte Kind werden 1 Million Som, für das achte 1,2 Millionen Som und für das neunte 1,5 Millionen Som gezahlt. Für das zehnte und jedes weitere Kind gibt es jeweils 2 Millionen Som.

Es gibt jedoch einige Voraussetzungen für den Erhalt dieser Unterstützung. Frauen, die das Programm in Anspruch nehmen möchten, müssen kirgisische Staatsbürgerinnen sein oder den Status eines „Kajrylman“ (Rückkehrer) besitzen und dauerhaft in den speziell gelisteten hochgelegenen oder schwer zugänglichen Gebieten wohnen.

Eine weitere wichtige Bedingung ist, dass das Geld nicht sofort nach der Geburt ausgezahlt wird. Die einmalige Unterstützung wird erst gewährt, wenn das Kind ein Jahr alt ist. Das Programm gilt für Kinder, die ab dem 1. Januar 2026 geboren wurden.

Daher werden die ersten Auszahlungen im Jahr 2027 erfolgen.

Die kirgisische Regierung verfolgt mit diesem Programm das Ziel, Familien in abgelegenen Regionen zu unterstützen und die Geburtenrate im Land zu steigern.