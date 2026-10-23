Scharfe Aussage von Putin: „Freundschaft mit Russland liegt im Interesse Ihres eigenen Volkes“

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Scharfe Aussage von Putin: „Freundschaft mit Russland liegt im Interesse Ihres eigenen Volkes“

Der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin gab wichtige Erklärungen zur militärstrategischen Position des Landes auf der internationalen Bühne und zur Zukunft der Beziehungen zu den westlichen Staaten ab.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Versuche, Russland militärisch zu schwächen oder auf dem Schlachtfeld zu besiegen, völlig wirkungslos seien, und forderte historische Rivalen dazu auf, die moderne Realität richtig einzuschätzen.

„Strategische Niederlage – entspricht nicht der Realität“: Die wichtigsten Aussagen

In seiner Rede ging Wladimir Putin auf eine Reihe zentraler Aspekte der Verteidigungskraft Russlands und der Lage auf dem Schlachtfeld ein:

  • Überlegenheit auf dem Schlachtfeld: „Es ist heute für alle offensichtlich, dass es unmöglich ist, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen;

  • Das Ende der Illusionen: Die Ansichten und Pläne, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, entsprechen absolut nicht der Realität“, betonte der russische Staatschef.

„Jahrhundertelange Bestrebungen sind nutzlos“: Aufruf zu freundschaftlichen Beziehungen

Der Präsident blickte auf die Geschichte zurück und erklärte, dass Staaten, die gegen Russland gekämpft haben, früher oder später gezwungen sein werden, ihre Position zu überdenken:

  • Historische Lektionen: „Ich denke, dass die Kräfte, die seit Jahrhunderten versuchen, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, gezwungen sein werden, die Realitäten des modernen Lebens anzuerkennen;

  • Gegenseitiger Nutzen: Sie werden verstehen, dass es viel besser ist, nicht in Konfrontation, sondern in freundschaftlichen und konstruktiven Beziehungen mit Russland zu leben;

  • Wohlstand der Völker: Dies entspricht nicht nur den Interessen Russlands, sondern auch den Interessen und der Sicherheit der Völker dieser Staaten selbst“, schloss Wladimir Putin.

Diese Rede des Staatsoberhauptes sorgt in einer Zeit, in der die internationale geopolitische Lage weiterhin angespannt ist, für globale Diskussionen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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